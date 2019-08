Pupovac: Hrvatska postaje faktor nestabilnosti u regionu

SARAJEVO – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) Milorad Pupovac, povodom napada na Srbe kod Knina, izjavio je da povećan broj nasilnih radnji u Hrvatskoj predstavlja manifestaciju netolerancije i neprihvatanja, odnosno poništavanja razlika, što je, kako navodi, tesno povezano sa istorijskim revizionizmom.

„One su tesno povezane sa istorijskim revizionizmom koji se u Hrvatskoj ogleda u tome da se pokušava rehabilitovati ustaški pokret i ustanoviti u novom evropskom kontekstu, u novoj evropskoj Hrvatskoj“, rekao je Pupovac za Radio Sarajevo.

On tvrdi da u tome značajnu ulogu imaju pojedini članovi episkopata lokalne Katoličke crkve i klera, pojedine političke stranke i nevladine organizacije koje su, kako navodi, nastale uz tesnu povezanost s episkopatom lokalne Katoličke crkve i nacionalne Katoličke crkve i političkih stranaka koje su s njima povezane kao njihovo politicko krilo.

Pupovac smatra da je u Hrvatskoj na sceni vrsta istorijskog revizionizma „u kojem se u evropskom kontekstu želi rehabilitovati ustaštvo, a optužiti svi drugi: Jugoslavija, socijalistički poredak, komunisticki pokret i drugi narodi na prostoru bivše Jugoslavije, to jest Srbi i ostali“ što, kako je naveo, doprinosi tome da Hrvatska postaje faktor nestabilnosti na prostorima bivše Jugoslavije.

„Da Hrvatska postaje faktor produbljivanja nepoverenja na prostorima bivše Jugoslavije i da predstavlja svojevrsnu crnu ovcu ionako ne baš svetlom stanju međuetnickih odnosa na prostorima bivše Jugoslavije“, naveo je Pupovac.

Pupovac je upozorio da situacija u Hrvatskoj, u pogledu međuetničke tolerancije, nije dobra.

„U pogledu stanja mira, sigurnosti, poštovanja Ustava i zakona, te poštovanja međunarodnih ugovora, koje je Republika Hrvatska potpisala, poštovanja povelja međunarodnih organizacija čija je članica, od UN-a, NATO-a, Saveta Evrope i Evropske unije, situacija u Hrvatskoj nije dobra“, rekao je Pupovac dodajući da se situacija pogoršava od 2014. godine.

On je naveo da je dolaskom na vlast hrvatskog premijera Andreja Plenkovića to bilo zaustavljeno, ali da se onda, nakon kratkog vremena, obnovilo i sada iznova kulminira, što je dovelo do povećanog broja vrlo ozbiljnih nasilnih radnji u protekla dva-tri meseca.

„To je, nažalost, ono što Hrvatsku izdvaja iz ostataka prostora bivše Jugoslavije, gde slika, istina, nije najlepša, ali Hrvatska u tom pogledu preuzima vrlo neslavnu zastavu“, rekao je Pupovac.

Na pitanje kuda cela situacija vodi i da li ima izgleda da se dese promene u političkom i društvenom životu Hrvatske, Pupovac je rekao da aktuelna kampanja za predsedničke izbore pokazuje procese gde se većina kandidata ili dobar deo kandidata takmiči u tome ko će se više dodvoriti toj vrsti političke filozofije koju je opisao kao istorijski revizionizam, rehabilitaciju ustaškog pokreta….

„To je nešto što nije borba za glasove, to je nešto što ima još skuplju cenu, a to je borba za vrednosti koje mogu ostati dugo prisutne u hrvatskom društvu“, rekao je on.

Pupovac je istakao da je, zajedno sa drugim osobama, značajno doprineo tome da Hrvatska bude priznata kod ključnih međunarodnih institucija i asocijacija, da se stvori poverenje na osnovu kojeg Hrvatska može biti prihvaćena i priznata.

„Danas možemo konstatovati da Hrvatska to poverenje vrlo brzo troši i da, ukoliko se nešto hoće napraviti, mora da se obrati tim istim međunarodnim organizacijama i asocijacijama, od UN preko NATO, Saveta Evrope, EU, a po potrebi i na neke druge adrese koje mogu snažnije uticati na to kako i na koji način politički učestvuju u formiranju političkog života deo epsikopata lokalne Katoličke crkve“, zaključio je Pupovac.

