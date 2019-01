Pupovac: Penava bi hteo da Srba u Vukovaru ne bude

ZAGREB – Predsednik SDŠ Milorad Pupovac ocenio je danas da vukovarski gradonačelnik Ivan Penava svojim izjavama nastoji da izvrši pritisak na istražne i sudske organe kako bi se postiglo da tamo više ne bude Srba.

Penava je juče rekao da postoji kontinuitet velikosrpske politike u Hrvatskoj, te da je Vukovar „epicentar kontinuirane velikosrpske puzajuće agresije“, a da je predsednik Srpskog narodnog veća i poslanik Sabora Milorad Pupovac promoter takve politike.

„Istup gradonačelnika Penave karakterističan je za ljude koji su se 1995. i 1997. bunili protiv mirne reintegracije. Ti ljudi nisu hteli da se Srbi reintegrišu, nego su bili samo za to da se reintegriše teritorija. Tuđman mi je tada rekao da ima ljudi koji ne žele ono što on želi. Mi Penavu vidimo kao jednog od tih ljudi“, rekao je Pupovac na konferenciji za medije.

On, kako je dodao, želi da naruši rezultate mirne reintegracije i dovede ih u pitanje, prenosi Index.hr.

„Sve koji se bore za rezultate mirne reintegracije među kojima sam i ja i SDŠ, on proglašava agresorima i neprijateljima. Nikad nisam rekao da bi bilo koga trebalo rešiti vojnom operacijom, kao što su govorili savetnici Penave i to pre nepunih godinu dana“, rekao je Pupovac.

On je kazao da Penava, nakon 21 godinu, pripada onim političarima koji su narasli u proteklo vreme, a koji se odlikuju po radikalizmu.

„Oni bi to hteli rešiti tako da Srba tamo nema. Zbog toga organizuju pritiske na pravosuđe i pritiske na ljude koji treba da istražuju ratne zločine. To što sami rade žele pripisati meni. To im neće proći. Mi ćemo organizovati pravnu zaštitu. Očito je da gradonačelnik i njegova grupacija nastoje da izvrši pritisak na istražne i pravne organe kako bi postigli ono što nisu za vreme rata – da Srba na ovom prostoru više nema“, kazao je šef SDŠ-a.

Prema njegovim rečima, ako se dopuštaju ovakve izjave, Hrvatska neće biti kredibilan faktor što se tiče Hrvata u BiH ili na Kosovu.

„Pravo je pitanje ko gradonačelnika vodi u za njega vrlo riskantnu avanturu. Jesu li oni svesni svih posledica koje to može proizvesti po međuetničke odnose i po reputaciju Hrvatske u međunarodnim odnosima?“ rekao je Pupovac.

On je rekao da ovo shvata ozbiljnim napadom na rezultate mirne reintegracije i da bi Penava morao shvatiti da je on gradonačelnih svih građana Vukovara.

„On ne predstavlja sve Hrvate. On drži grad i zemlju svojim taocima. Bez obzira na to kakve inteligencije bio, Penava može zaključiti da kad se želi sakriti od nekog problema, treba napasti Srbe i njihovog dežurnog predstavnika Pupovca. Otkad je Penava došao, Vukovar je postao podeljeljeniji grad“, zakjučio je Pupovac.

(Tanjug)