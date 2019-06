Pupovac: Povici „ubij Srbina“ uništiće Hrvatsku

BEOGRAD – Lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac ocenio je danas da povici „Ubij, ubij Srbina“ i linčevi kao u Supetru nisu opasnost samo za Srbe, već i za Hrvatsku, te da bi hrvatski državni vrh trebalo odlučnije da govori o tim pojavama.

„Taj poklič će na kraju doći glave Hrvatskoj. To je poklič koji uništava ovu zemlju iz dana u dan i ukoliko se tome ne suprotstavi, on će je uništiti do kraja“, rekao je za RTS Pupovac, koji je predsednik Samostalne demokratske srpske stranke.

(Tanjug)