Pupovac: Razotkrili smo one koje je trebalo razotkriti

RIJEKA – Nosilac kandidatske liste Samostalne demokratske srpske stranke za evropske izbore i predsednik te stranke Milorad Pupovac na završnom predizbornom skupu u Rijeci danas je rekao da je SDS S kampanjom već postigao jedan od ciljeva, a to je da je „razotkrio one koje je trebalo razotkriti“, govoreći o uništavanju plakata i reakcijama na kampanju.

Osim toga, kako je rekao Pupovac, „povezali smo one koji imaju savest i u svojoj zemlji ne žele trpeti proizvođače mržnje i nasilnike“. Krenuli smo sami kao kandidatska lista, a prerasli u savez ljudi koji žele drugačiju Hrvatsku i protive se mržnji, netoleranciji i spremnosti na nasilje, istakao je on, prenela je Hina.

Ocenjujući trendove u savremenoj Evropi, Pupovac je rekao da Evropa koja se deli na bogate i razvijene i one druge, sve siromašnije i nerazvijenije, nema budućnosti. On je naveo da zemlje poput Hrvatske, Rumunije, Srbije ili ranije Poljske i Litvanije ne mogu biti rezervoar radne snage za bogate zemlje a sloboda kretanja ljudi se ne može svesti na to da ljudi odlaze iz svojih zemalja, a one se demografski i ekonomski uništavaju.

Kako je dodao, „tako nastala praznina od ljudi u tim zemljama ne može popuniti mržnjom, tako što će se pokazivati i prokazivati pripadnici manjina i ljudi koji drugačije misle“. Takvu Evropu ne želimo, istakao je Pupovac.

Rekao je da je EU stigla na granice Crnog mora, a da neki u Hrvatskoj misle i dalje da granice EU moraju biti na Uni lili Drini, ocenjujući da ti ne razumeju šta je potrebno Hrvatskoj da bude ravnopravna.

Založio se da se zaključi sa, kako je rekao, poniženjem čekanja pred evropskim vratima, jer kako je to bilo ponižavajuće za Hrvatsku, nije ništa manje ponižavajuće ni za Srbiju.

Pupovac je ocenio da u proteklih 30 godina „Evropa sa Srbima i Srbi s Evropom, nisu bili ni na ti ni na vi, istakavši da je „onima koji su preostali od srpskog naroda u Hrvatskoj pripala uloga da budu prva prava spona“.

Drugi na listi Dejan Jović je rekao da je važno dobiti mesto u Evropskom parlamentu, jer „tamo gde nas nema, ignorišu nas.“

„Vređa nas kad o nama ružno govore naši zastupnici u Evropskom parlamentu, kao što su to činili Ruža Tomašić i Marijana Petir“, rekao je on. Jović je naveo da neke liste zagovaraju ravnopravnost Hrvatske s drugim zemljama EU, upitavši se šta je s ravnopravnošću građana unutar Hrvatske, „bez obzira jesu li Hrvati ili Srbi“.

„Nekima smetaju već sama ćirilična slova na patriotskim plakatima, na kojima piše „Rođen u Hrvatskoj“, pa ih uništavaju, samo zato što to predstavlja nešto različito“, rekao je on.

„Znamo da tako ne misle svi, ali ne dopuštamo da se to ignorise i da se tvrdi da je reč o pojedincima, jer je takvih pojedinaca mnogo“, ocenio je Jović.

(Tanjug)