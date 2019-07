Pupovac: U Hrvatskoj se na Srbe primenjuje politika vanrednog stanja

ZAGREB – Lider Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac izjavio je danas da postoje grupacije koje Hrvatsku žele da zadrže „u nekoj vrsti“ ratnog stanja u kome se uvek traži neko ko će biti dežurni ili trajni neprijatelj, kao i da se to dogodilo u Vukovaru sa ćirilicom i sa Srbima.

On je to rekao za zagrebačku N1 televiziju i dodao da dok se to ne promeni u samoj percepciji hrvatske većine i dok se ne vidi koliko je to ograničenje za demokratiju u Hrvatskoj, to ni SDSS, ni on, ni Srbi u Hrvatskoj ne mogu da promene.

(Tanjug)