Rama: Pristup Zapadnog Balkana EU težak, ali nužan

Proces uvodjenja zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju je možda prepun teškoća, ali je to jedini način da se ide napred, rekao je albanski premijer Edi Rama na konferenciji u Atini.

„Biti deo Evropske unije je naš jedini izbor i to ne samo zato što drugi, moćniji prijatelji to traže, nego zato što je to zahtev naše dece“, rekao je Rama na 24. Okruglom stolu britanskog nedeljnika „Ekonomist“ s Vladom Grčke, prenosi danas grčki list „Katimerini“.

Napori ka miru i uzajamnom razumevanju zemalja Zapadnog Balkana daju rezultate, rekao je albanski premijer i dodao da uprkos razlikama, kao što je odbijanje Srbije da prizna Kosovo, te zemlje i dalje mogu da razgovaraju i da sporne tačke rešavaju dijalogom.

„Mi i dalje možemo da sednemo za isti sto, da razgovaramo, da gledamo u budućnost i da se za nju zajedno pripremamo“, rekao je Rama čija zemlja ove godine predsedava OEBS-om.

(Beta)

