Ramin plan: „Šengenski“ model ne samo sa Kosovo, već i za Makedoniju i Crnu Goru

Albanski premijer Edi Rama se založio za primenu „Šengenskog modela“ i sa Severnom Makedonijom i drugim zemljama Zapadnog Balkana, a ne samo sa Kosovom, prenosi a1on.mk.

Na konferenciji za novinare sa premijerom Severne Makedonije Zoranom Zaevim, koji je u zvaničnoj poseti Tirane, Rama je istakao da će pre ili kasnije „građani ulaziti i napuštati granice Severne Makedonije i Albanije bez ikakvih barijera“.

„Šengenski model bi trebalo da se proširi u celom regionu, sa Kosovom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, uz uverenje da će sve države iz regiona ući u ovom procesu. Naše granice moraju postati prohodne poput granice Evropske unije“, kaže Rama.

„Ako treba to da učinimo sa zemljama članicama Evropske unije, onda nas niko ne zaustavlja da to učinimo između nas, danas, a ne sutra. Pre ili kasnije mi ćemo dati građanima mogućnost da ulaze i napuštaju naše zemlje bez ikakvih barijera, kontrola, bez ijednog problema, onako kako to rade građani Evropske unije“, istakao je Rama.

On je dodao da je Albanija otpočela ovaj proces sa Kosovom, koji je, kako tvrdi, bio nažalost pogrešno protumačen.

„Kada smo pričali o “Šengenskom projektu“ sa Kosovom bili smo pogrešno protumačeni, ali kažem da je to samo početak da nastavimo sa drugim zemljama u regionu. Sve zemlje sa Zapadnog Balkana treba da budu uključene u ovom procesu. Granice će biti prohodne sa svim zemljama na Zapadnom Balkanu, kao štoje to omogućeno u Evropskoj uniji za građane države članice EU koji ulaze i napuštaju zemlju bez ikakve granične kontrole“, objašnjava albanski premijer.

Prema rečima Rame, tokom susreta sa makedonskim kolegom Zaevim postignut je sporazum o uspostavljanju zajedničke ekonomske zone između Severne Makedonije i Albanije.

(Tanjug)