Šef misije IOM u BiH upozorava na novi migrantski talas

SARAJEVO – Šef misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini Peter Van der Auverert ocenio je danas da će, u slučaju pojačanog priliva ilegalnih migranata na zapadni Balkan, i BiH neizbežno biti suočena sa sve većim problemima i ukazao da ta zemlja i sada jedva kontroliše migrantsku krizu.

On je u izjavi za regionalnu televiziju N1 upozorio da to znači da će u BiH svakog dana boraviti znatno više migranata nego što je to sada slučaj, a sve zavisi i od toga kakve će mere preduzeti Hrvatska.

„Mene brine to što Hrvatska pojačava kontrolu granica, što znači da bi broj migranata u BiH mogao da bude i do 10.000 dnevno. Rešenje ne može doći iz BiH, jer su kapaciteti te države već nategnuti“, kazao je Auverert .

Trajno i održivo rešenje, po njegovoj oceni, moguće je naći jedino u saradnji sa telima Evropske unije i državama članicama Unije jer migranti ne žele i neće da ostanu u BiH.

Rekao je da prema procenama IOM trenutno oko 50.000 do 60.00 migranata pokušava da iz pravca Istanbula dođe do „zelene granice“ prema Grčkoj i Bugarskoj.

Dodao je da je između 15.000 i 16.000 ilegalnih migranata koncentrisano na samoj granici između Turske i Grčke, ali da oni još uvek nisu uspeli da uđu u Grčku.

Novi migrantski talas krenuo je ka Evropskoj uniji prošle nedelje, nakon što je turska vlada objavila da više neće poduzimati mere da migrantima iz arapskih i azijskih država spreči put ka Zapadu.

