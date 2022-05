Šefik Džaferović: Status kandidata relaksirao bi odnose u BiH

„Izjava predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela na samitu na Bledu da je i Evropskoj uniji potreban Zapadni Balkan bila je okosnica današnjeg sastanka sa njim“, izjavio je predsedavajući Predsedništva BiH Šefik Džaferović.

„Bilo je poznato do tog sastanka da je Zapadnom Balkanu potrebna EU, ali je on tada rekao da treba dodati rečenicu da je i Uniji potreban Zapadni Balkan. I to je sva istina“, rekao je Džaferović nakon sastanka sa Mišleom u Sarajevu, preneo je portal Klix. ba.

(Tanjug)

