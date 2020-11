Sijarto: Ilegalne migracije i terorizam su povezani

BUDIMPEŠTA- Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da su ilegalne migracije, rastuća pretnja od terorizma i nasilje zasnovano na verskom ekstremizmu povezani.

On je to rekao na sastanku Odnora za spoljne poslove i dodao da bi ministri spoljnih poslova EU trebalo da razgovaraju o načinima kako da zaustave migracije van granica EU i to što pre, prenosi MTI.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.