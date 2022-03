Šmit: Ključ je u mojim rukama, zabrinut sam za Dodika lično, gubi se u vlastitoj priči

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit izjavio je da će biti neprijatan prema svima onima koji krše Dejtonski sporazum i da je u tom pogledu „ključ u njegovim rukama“.

„Ja u svojim rukama imam ključ za sve one posledice koje mogu proizaći iz Dejtonskog mirovnog ugovora“, kazao je Šmit za regionalnu N1 televiziju.

Navodeći da dolazi iz zemlje „gde su ljudi navikli da razmisle, da sortiraju stvari, pa da onda donesu odluke“, on je rekao da onima koji u BiH donosi odluke poručuje da su „na pogrešnim mestu, ako ih vodi agenda ‘mene zemlja ne zanima, zanimam sam sebe lično’“.

„Ja sam ovde pola godine i čudim se šta je uradjeno pogrešno, šta nije uradjeno… Ja to neću tek tako posmatrati, nemojte se brinuti za to“, naveo je Visoki predstavnik u BiH.

Šmit je dalje kazao da srpskom članu Predsedništva BiH Miloradu Dodiku „ne treba pridavati mnogo značaja“, dodavši da je „on taj koji poziva ljude po svetu, a ne zovu oni njega“.

Komentarišući Dodikove stavove u vezi sa Ukrajinom, on je ocenio da je „Dodikov osnovni problem što se gubi u vlastitoj priči, te da ga zabrinjava na ličnom nivou“.

„Zabrinut sam za njega lično. Očito Dodik kao član Predsedništva BiH ne ispunjava svoje dužnosti i obaveze. Ne može se naći zajednički jezik ako se jednostavno ne želi razgovarati sa drugima“, rekao je Šmit, komentarišući današnju prekinutu sednicu Predsedništva Bosne i Hercegovine.

Još je istakao da „nema sedenja na dve stolice, jer je takvo medjunarodno pravo“.

Osvrćući se na rat u Ukrajini, kao i na stav Bosne i Hercegovine prema ovoj krizi, Visoki predstavnik je ocenio da je situacija previše ozbiljna da se o njoj i njenim posledicama ne bi razgovaralo u Bosni i Hercegovini.

„Preporučujem da se pročita ono što su na tu temu rekli čak i Savet nacionalne bezbednosti Srbije i (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić. Naime, stoji da je to invazija koja je u suprotnosti sa medjunarodnim pravom“, dodao je Šmit.

Prema njegovim rečima, ta situacija „nema veze sa neutralnošću, već treba voditi računa o činjenicama“.

Upitan da li to znači da je Dodik više proruski nastrojen od Aleksandra Vučića, te šta će se desiti ako Dodik nastavi sa ovakvim izjavama, Šmit je rekao šta je to kod Dodika uočio kao poseban problem.

„Da li je proruski ili šta god da jeste – on se gubi u vlastitoj priči. To je problem, ustvari, kod njega“, kazao je on.

Šmit je još naglasio da BiH u vezi sa Ukrajinom treba da sledi Evropsku uniju.

„Naravno da Bosna i Hercegovina ima odredjenu oblast gde se može razmisliti šta hoćemo, a šta nećemo uraditi. Ipak, unapred se mora znati i o čemu se priča, a ovde pričamo o agresorskom ratu“, kazao je on.

Šmit je ocenio da Ukrajina nije i neće biti pojedinačan slučaj.

„Kada poslušam šta je (ruski šef diplomatije) Sergej Lavrov juče rekao u Ženevi, a pala je reč o bivšem Sovjetskom savezu, tada mi postaje jasno da Ukrajina nije pojedinačan slučaj“, kazao je on.

Prema njegovim rečima,“mora se jasno videti da se tu radi o agresiji, ali i povratku novog-starog poretka“.

„Iako BiH nikada nije bila član Sovjetskog saveza, sve zemlje u ovoj regiji moraju biti sigurne da neće biti dovedene u tešku situaciju. Problem kod Dodika jeste to što boravak pet minuta na sednici Predsedništva BiH slabi zemlju, a ona sada mora biti sasvim odlučna i jasna“, istakao je Visoki predstavnik u BiH.

Navodeći da BiH trenutno nije u opasnosti i da joj niko ne preti, on je ocenio da „svaki mudar političar sada mora razmisliti šta će uraditi za svoju zemlju i šta je dužan svome stanovništvu“, dodavši da upravo to u BiH nedostaje.

„Put u Evropu značiće i odredjenu stabilizaciju u zemlji. Zato se ja i zalažem – da sve zemlje Zapadnog Balkana budu tesno povezane sa Evropskom unijom“, kazao je Šmit.

Upitan o tome da li će biti ikakvog ubrzanog pristupa kada je u pitanju BiH, on je odgovorioda će se ići „ubrzano korak po korak“.

(Beta)

