Šmit: Nije Dodik dragi Bog, pogrešno misli da se oko njega vrti celi svet

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit izjavio je da je „glupost“ to što se srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik stalno, vrlo otvoreno žali da ljudi s njim ne razgovaraju.

„Onaj ko misli da se oko njega vrti celi svet, taj misli pogrešno, ljudi moraju pričati jedni s drugima“, kazao je Šmit sa Televiziju Federacije BiH (FTV).

On je ocenio da je spreman razgovarati s Dodikom, ali da se Dodik prevario „ako misli da je on sam Bog“.

„Dakle, on nije dragi Bog i on mora da prihvati da i sam promeni neke stvari kod sebe. Ako to ne uradi lično će naštetiti svojoj zemlji, a najviše štete pravi onima koji žive u Republici Srpskoj“, kazao je Šmit za FTV.

Na pitanje „do kada će trpeti Milorada Dodika“, Šmit je kazao da je „na strani građana i Dejtonskog sporazuma i da će signali koji će doći biti malo gušći“.

Upitan da pojasni šta je s tom izjavom želeo reći, on je kazao da će „signali koji će doći u budućnosti biti češći i konkretniji“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.