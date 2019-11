Snažan zemljotres u Albaniji, tresao se ceo Balkan – ima žrtava i povređenih (video)

Zemljotres jačine 6,4 stepeni Rihterove skale se u noći između ponedeljka i utorka dogodio u Albaniji, a podrhtavanja tla su se osetila i u okolnim državama, prenose svetski mediji.

Prema navodima svetskih seizmoloških stanica, epicentar zemljotresa je bio na oko 13 kilometara od grada Mamurasa.

Dodaje se i da se zemljotres dogodio na dubini od 20 kilometara.

Posle inicijalnog potresa su usledila još dva zemljotresa, snage 5,3 i 5,1 stepeni Rihterove skale.

Na društvenim mrežama su objavljeni snimci urušenih objekata, a prema poslednjim informacijama najmanje 50 osoba je prebačeno u bolnicu.

Navedeno je i da su potresom, pored Albanije, pogođene Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Italija, Crna Gora, Srbija i Severna Makedonija.

Troje poginulo, Rama stigao u Drač

Najmanje tri osobe su poginule u snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio Albaniju, a albanski premijer Edi Rama stigao je u Drač, koji je najviše pogođen snažnim zemljotresom.

Dve žrtve su žene u Draču, a jedna u mestu Tumane, kod Drača.

Epicentar dva zemljotresa, jačine 6,4 i 6,5 stepena, bio je nedaleko od Drača, prenosi albanski Tom čenel.

Povređeno je najmanje 150 osoba, porušene su najmanje dve zgrade, a brojne su oštećene.

Zemljotres se osetio i u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i celom regionu.

Novi, jači zemljotres pogodio Albaniju

Još jedan snažan zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio je danas Albaniju.

Zemljotres se dogodio u 7.10, prenose albanski mediji.

Prvi zemljotres, jačine 6,4 stepena, dogodio se u 4 sata nedaleko od Drača, na dubini od 10 kilometara, a kako se navodi, epicentar je bio u moru.

