Snimci kolapsa: Kilometarske kolone na granici sa Grčkom (foto, video)

Na društvenim mrežama objavljeni snimci kolona dugih 11 kilometra na grčkoj granici, jer je prethodno najavljeno da će u Grčku od danas moći da uđu turisti.

Iz Bugarske u Grčku mogu da uđu samo državljani EU, a granica između dve zemlje otvorena je tačno u 11 sati, saopštila je danas bugarska Granična policija.

Greece opened its border with Bulgaria today. Long lines at Kulata-Promahonas, the main crossing between the two countries. Source: @rferl pic.twitter.com/y8hZSRea3N

— Dimitar Bechev (@DimitarBechev) June 15, 2020