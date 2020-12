Šoć:Imovina Crkve u CG neće biti prepuštena Srbiji

PODGORICA – Činjenica da bivši premijer Duško Marković i njegovi prethodnici nisu podneli tužbu kojom traže da se Crnoj Gori vrati ono što je upisano kao imovina Mitropolije-crnogorsko primorske (MCP) i eparhija Srpske pravoslavne crkve (SPC), govori da su oni svesni da to nikad nije bila državna imovina i da nema dokaza da je to i bila.

To je za podgoričke Vijesti izjavio advokat i član pravnog tima Mitropolije-crnogorsko primorske (MCP) Dragan Šoć, navodeći da nije tačno da će imovina MCP i eparhija biti prepuštena Srbiji.

„Sto puta je ponovljeno i dokazano da se ništa, niti u Srbiji a tim pre ni u Crnoj Gori, ne vodi kao svojina SPC, već je to u Crnoj Gori svojina MCP, eparhije Budimljansko- nikšićke, eparhije Mileševske u delu gde seže svojom jurisdikcijom i eparhije Zahumsko-hercegovačke u malom delu…“, istakao je Šoć.

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog izmena Zakona o slobodi veroispovesti, kojim se brišu članovi tog propisa koji je donela bivša vlast a koji se tiču imovine i obaveze registracije.

Iako je i bivša Vlada Duška Markovića (DPS) neposredno pred izbore a tokom druge runde ekspertskih pregovora sa MCP sama predložila kompromis oko većine ovih odredbi, bivši premijer je pre dva dana napisao na tviteru da se pomirenje “ne gradi na tekovinama otete države i otete crkve”.

Reagujući na tu izjavu bivšeg premijera Šoć kaže da, ako Marković, koji je uz to i diplomirani pravnik, veruje da je nešto državi oteto, imao je prilike kao premijer, da podnese tužbu sudu i uz tužbu dokaze da traži da se to što je upisano kao imovina SPC kako oni kažu, a ja bih rekao MCP i eparhije budimljansko – nikšićke ili eparhije mileševske, vrati državi“, kazao je Šoć.

Istakao je da činjenica da on to nije uradio čtavog mandata, niti bilo koji od njegovih prethodnika na tom mestu, govori da su svesni da to nikad nije bila državna imovina i da nema dokaza da je to i bila.

Šoć je rekao da najnovije reakcije predstavnika bivše vlasti tumači kao političku priču, nego kao ozbiljan argument u prilog tvrdnji da je to bilo državno, pa je oteto.

„Jer ako je oteto, neka objasni kako je to oteto, a da 70 i kusur godina od Drugog svetskog rata naovamo, niko od ideoloških mrzitelja crkve i pravnih i ideoloških prethodnika partije Markovića, ništa nije uradio da to ospori“, istakao je Šoć.

Šoć kaže da je, naprotiv, komunistička vlast u više navrata pokazala da to smatra imovinom crkve.

Na optužbe koje se mogu čuti u javnosti da će imovina MCP i eparhija SPC biti prepuštena Srbiji, Šoć kaže da to nije tačno i da je u pitanju, kako je rekao, bezočna laž koja govori o ljudskom i intelektualnom karakteru onih koji to govore.

„Ti, koji to pričaju, mogu samo da se stide svog intelektualnog bezobrazluka i neznanja, jer izgovaraju nešto što je ordinarna i očigledna laž, a da se pri tome nijednog momenta nisu potrudili da pruže makar jedan dokument koji bi potvrdio tu njihovu tvrdnju“, rekao je Šoć.

(Tanjug)

