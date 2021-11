Stravična tragedija: Izgoreo autobus iz Severne Makedonije, 46 poginulih, žrtve i deca

Najmanje 46 ljudi je poginulo kada se zapalio autobus sa tablicama Severne Makedonije na auto-putu u zapadnoj Bugarskoj, saopštili su zvaničnici.

Prema prvim informacijama, u nesreći ima preživelih.

Autobus je nešto posle 21 sat ušao u Bugarsku iz Turske, a nesreća se dogodila oko 2 sata posle ponoći na autoputu Struma u pravcu Sofija – Blagoevgrad, prenose mediji.

UPDATE: At least 46 people are killed after bus caught fire on highway in Bulgaria, according to interior ministry pic.twitter.com/zClVVULX3B

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 23, 2021