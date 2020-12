U BiH reagovanja na Milanovića:Šovinizam i ksenofobija

SARAJEVO – Nekolicina političara u BiH uputila je kritike i uvrede na račun hrvatskog predsednika Zorana Milanovića optužujući ga za šovinizam i netpreljivost prema BiH posle komentara koje je o stanju u toj državi izneo za HTV.

„Milanovićeve izjave zaudaraju na šovinizam i ksenofobiju, a tu ni sapun ni parfem ne pomažu“, ocenio je član Predsedništva BiH Šefik Džaferović u komentaru koji je objavio na Fejsbuku, prenosi agencija Hina.

Njemu se pridružio i hrvatski čan Predsedništva BiH Željko Komšić koji je tvrdi da je predsednik Milanović „psihički nestabilna osoba s kojom zbog toga nije moguće voditi dijalog“, pa mu je uputio niz uvreda.

„Navodni miomirisi kulture i evropeizma kojim se ponosi Milanović i zbog kojih smatra da ima pravo svima da deli lekcije, zapravo jesu smrad truleži šovinizma i fašizma koji se nalazi u njemu, iz njega progovara. I nema tog sapuna, a ni parfema koji mogu saprati i prikriti takav smrad. Jasno je svima koji ga znaju da je Milanović jedan nadobudni, egocentrični naduvenko, ali je poprilična novost da je sklon ubermenšovskom fašizmu. Nažalost, predsednik je susedne države“, kazao je Komšić za televiziju N1.

Milanović je, podesća Hina, uz ostalo je izjavio da je svima jasno da u BiH postoje problemi o kojima se ne sme ćutati, a među njima je i taj da su Hrvati koji tamo žive nezadovoljni svojim statusom, te da se takvi problemi moraju rešiti jasnim dogovorom, a ne kozmetičkim zahvatima.

„Da li sam ja nacionalista ili šovinista ako to kažem? To je sad problem onih koji se sa mnom ne slažu, a to će meni vrlo teško reći, mada će mi to reći, već i govore. Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o bilo čemu biti donošene bez saglasnosti tri konstitutivna naroda, i to nije nikakav srednji vek i bez toga nema građanske države“, kazao je Milanović, dodajući kako je, po njegovom mišljenju, građanska država u BiH „daleki, daleki san i lepa stvar“ no da bi se do toga došlo, kako se izrazio, najprije je potreban „sapun, a onda parfem“.

Vladajuća Stranka demokratske akcije (SDA) u posebnom reagovanju ocenila je da su metafore o sapunu i parfemu zapravo rasistički komentari.

„To predstavlja izraz kultur-rasizma i uvredu usmerenu prema svim ljudima u BiH. Poruka da građani Bosne i Hercegovine nemaju pravo na ono na što svi drugi u Evropi imaju, a to je građansko uređenje države ukazuje na to da predsednik Hrvatske smatra ljude u BiH nižom vrstom. Takvu poruku sebi ne bi smeo da dopusti nijedan ozbiljan državnik. A ovakve rasističke poruke Milanović uporno ponavlja“, stoji u reagovanju iz SDA.

Kritkama na Milanovićev račun, piše Hina, pridružio se i predsednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić koji je rekao da se hrvatski predsednik ne ponaša ni kao državnik, nii kao socijaldemokrata.

„Pozivam ga da preuzme odgovornost, oduzme ordenje osuđenim i osumjičenim ratnim zločincima, a da poštovanje ukaže žrtvama i nagradi one koji su štitili ljudske živote i dostojanstvo svoga naroda, a ne kaljali njegov obraz. Kao što je zločinaca bilo na svim stranama, tako je na svim stranama bilo i onih koji su se tome suprotstavljali i na koje bi istinski trebalo svi da budu ponosni. Dok tako ne postupi nema pravo da drži moralne pridike bilo kome. Dakle, gospodine Milanoviću, „prvo sapun, pa onda parfem`“, izjavio je Nikšić.

(Tanjug)

