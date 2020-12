U Podgorici sutra protestni skup, policija upozorava da će postupiti u skladu sa ovlašćenjima

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Crne Gore Vesko Damjanović izjavio je, povodom najave sutrašnjeg protesta ispred crnogorskog parlamenta, da će policija postupati u skladu sa svojim ovlašćenjima prema svima koji krše zakon, bez obzira koje zastave nose.

„Pratimo situaciju. Zasad nemamo zvaničnu prijavu za održavanje skupa, osim što su se neki pozivi pojavili po društvenim mrežama. Ne očekujem neki veći obim okupljanja, ali ćemo pojačati aktivnosti“, kazao je Damjanović u izjavi za Dan.

Društvenim mrežama kruže pozivi za sutrašnji skup u 12 časova ispred parlamenta u znak protesta zbog usvajanja izmena Zakona o slobodi veroispovesti. Ne zna se tačno ko stoji iza organizacije skupa.

Izmenama zakona se ukidaju članovi koji su bili sporni Srpskoj pravoslavnoj crkvi i zbog kojih su organizovane višemesečne litije. Najavljeno je da će biti usvojene do kraja godine.

Damjanović je rekao da će u svim gradovima biti postavljeni policijski punktovi u cilju očuvanja javnog reda i mira.

„Takodje, preduzećemo mere zaštite u odnosu na štićene objekte kao što je zgrada Skupštine. Ukoliko dodje do okupljanja ispred Skupštine, pokušaćemo da upozorimo ljude i objasnimo da to ne smeju da rade jer krše epidemiološke mere i zabranu okupljanja koja je na snazi. Očekujem da to razumeju svi, da neće kršiti zakon, a ukoliko ipak do toga dodje i ne usliše naše molbe, postupićemo kao i ranije u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima. Takodje, dokumentovaćemo sve u odnosu na organizatore i o tome obavestiti tužioca. Ipak, vjerujem da će se, posebno u ovakvoj epidemiološkoj situaciji, svi uzdržati“, rekao je Damjanović.

Izmene Zakona eliminišu sve članove koji se tiču promene statusa imovine i ona ostaje u posedu Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Ukoliko država želi da tu imovinu evidentira kao svoju, može da pokrene parnični sudski proces.

Ukinuta je mogućnost da se imovinski sporovi izmedju države i crkve rešavaju u upravnom postupku.

Novim izmenama Zakona je ukinuta i odredba iz prethodnog, da se verska zajednica mora registrovati, što je takode bila jedna od tačaka kojoj se SPC žestoko opirala.

Opozicione stranke, upravo one koje su bile vlast kada je usvajan Zakon o slobodi veroispovijesti, oštro kritikuju izmene i dopune istog Zakona sadašnje Vlade karakterišući ih antidržavnim i donesenim u interesu SPC.

„SPC je dato pravo da imovinu, uključujući i korišćenje državnih dobara iz kulturne baštine Crne Gore, može upisati na ime i adresu svojih vrhovnih organa u Beogradu. I Cetinjski manastir može upisati u svojinu i na adresu Srpske patrijaršije u Beogradu“, izjavio je ranije poslanik DPS Dragutin Papović.

Zakonom o slobodi veroispovesti koji je 27. decembra 2019. izglasala tadašnja vlast Demokratske partije socijalista (DPS), predvidjeno je bilo da verski objekti i zemljište koji su bili imovina Crne Gore do 1918. godine, a za koje ne postoje dokazi verskih zajednica o pravu svojine, prelaze u državnu svojinu. Tome se SPC oštro protivila i zbog toga organizovala višemesečne litije.

(Beta)

