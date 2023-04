Ukrajina, Rumunija i Moldavija potpisale sporazume na sastanku o bezbednosti u Crnom moru

Susedi Rumunija, Ukrajina i Moldavija danas su potpisali dogovore u Bukureštu posle trilateralnog skupa o bezbednosti u Crnom moru.

Konferencija o crnomorskoj bezbednosti zbog pretnje od ruske agresije održana u glavnom gradu Rumunije, okupila je ministre spoljnih poslova i odbrane i vladine zvaničnike tri države.

Rumunski ministar spoljnih poslova Bogdan Auresku izjavio je da je Rusija „najdirektnija i najozbiljnija“ pretnja Crnom moru i zapadnim saveznicima.

Šef diplomatije je dodao da su ratom razorena Ukrajina i susedna Moldavija „od suštinske važnosti za buduću evropsku bezbednost“.

„Umesto mira i stabilnosti, crnomorski region je postao primarna meta ruske agresije“, rekao je on dodajući da je snažno prisustvo NATO-a tamo „neophodno“.

Nakon što su potpisali sporauzm, koji ima za cilj da pojača političku, ekonomsku i bezbednosnu kooperaciju između tri suseda, Auresku je izjavio da znači „da države imaju slične vizije“.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba, koji se skupu obratio video pozivom, saopštio je da Kijev neće odustati od svog zahteva da Rusija povuče svoje vojnijke sa Krima i delova koje je nedavno nezakonito anektirala kao uslov da se završi rat.

Kuleba je rat u Ukrajini nazvao „krvavom ranom usred Evrope“ i rekao da svi delovi njegove države treba da se tretiraju kao da su pod jednakom upravom Kijeva.

„Vreme je da se Crno more pretvori u ono što je Baltičko more postalo, more NATO-a“, rekao je Kuleba, misleći na nedavni prijem Finske u vojnu alijansu.

Ministar spoljnih poslova Moldavije Niku Popesku rekao je da je Moldavija i dalje meta „hibridnih pokušaja da se destabilizuje“ i da uticaj moskovskog rata „oseća svaki njen građanin“.

Na konferenciji o bezbednosti u Crnom moru, koja je počela juče a danas se završila, razgovarano je o slobodnoj trgovini, lakšim rutama za transport energenata i načinima borbe protiv ruskih sajber napada.

(Beta)

