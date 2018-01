Većina Slovenaca kaže da je Hrvatska problematična i da joj se ne može verovati

Tri četvrtine Slovenaca slaže se sa stavom svoje vlade da Hrvatsku treba tužiti ako ne sprovede arbitražnu presudu o granici, a većina ih susednu državu doživljava kao „neverodostojnu“ ili „problematičnu“, sudeći prema internet-anketi čije je rezultate objavilo ljubljansko „Delo“.

Na pitanje slažu li se s najavama premijera Mire Cerara i ministra spoljnih poslova Karla Erjavca da će Slovenija tužiti Hrvatsku sudu EU-a ako i dalje bude „ignorisala“ presudu po kojoj je većina Piranskog zaliva pripala Sloveniji potvrdno je odgovorilo 75 posto ispitanika, s pretnjom se ne slaže njih 9 posto, dok ostali nisu sigurni kako bi trebalo postupiti.

Na anketno pitanje kako doživljavaju Hrvatsku većina ispitanika zaokružila je odgovor „kao državu kojoj se ne može verovati“ (54 posto) i „kao problematičnu državu“ (24 posto), a samo manji deo za ostale ponuđene varijante, odnosno „kao normalnu susjednu državu poput ostalih“ i „kao prijateljsku državu“.

Visoku podršku ispitanih svojoj vladi pokazalo je i pitanje podržavaju li njenu najavu da će, takođe zbog arbitraže, blokirati ulazak Hrvatske u Šengenski prostor i OECD. Za blokadu kao oblik pritiska na Hrvatsku „da počne poštovati arbitražu i međunarodno pravo“ izjasnilo se 83 posto od 520 ispitanika u anketi provedenoj u drugoj polovini prošle nedelje.

Kako navodi vodeći slovenski list, takav je rezultat ankete verovatno odraz razočaranja onih koji su verovali da su se odnosi s Hrvatskom nakon potpisivanja arbitražnog sporazuma 2009. godine „normalizovali“, dok se sada opet povećava broj „incidenata u Piranskom zalivu“ i obostrana zaoštrena retorika.

Zbog te situacije i sam predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker smatra da sa implementacijom arbitražne presude treba požuriti i da to nije samo bilateralni nego i evropski problem, navodi „Delo“, i dodaje da je sve to u zadnje vreme uticalo i na to kako Slovenci gledaju na Hrvatsku.

O problematici vezanoj uz arbitražu u subotu je na Brdu kod Kranja neformalno sa slovenskim predsednikom Borutom Pahorom razgovarala predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović. Tom prilikom su se oboje založili za nastavak dijaloga o spornom pitanju, ali su potvrdili i različitost pozicija, prenosi Index.