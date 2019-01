VMRO-DPMNE objavio konkurs za kandidata za predsednika MKD

SKOPLJE – Centralni komitet makedonske vodeće opozicione stranke VMRO-DPMNE odlučio je da danas objavi javni poziv za prijavljivanje kandidata za predsedničke izbore 2019. godine.

Kako je prenela agencija MIA, u tom pozivu se navodi da svi kandidati koji ispunjavaju zakonski predviđene uslove i koji podržavaju politiku VMRO-DPMNE treba da podnesu individualno pismo o zainteresovanosti da se na Konvenciji te stranke kandiduju za predsednika zemlje.

Određen je i rok do kada treba to da učine – najkasnije do 31. januara ove godine.

Navodi se i da će svi kandidati koji ispunjavaju uslove imati ista prava da predstave svoj plani i program pred VMRO-DPMNE na čijoj konvenciji će, kako se očekuje, učestvovati 550 delegata.

(Tanjug)