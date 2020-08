Zaev:U toku pregovori sa političkim strankama

SKOPLJE – Lider severnomakedonskog Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) Zoran Zaev izjavio je danas da su u toku konsultacije sa političkim strankama za obezbeđivanje nove parlamentarne većine, uključujući i stranku DUI Alija Ahmetija.

On je za skopski portal Koha.mk rekao da su u toku konsultacije u različitim formatima, kao i da će javnost biti obaveštena ukoliko dođe do napretka u pregovorima.

Preš Service of the Parliament of North Macedonia via AP

(Tanjug)

