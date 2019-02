Zastava NATO se zavijorila isped makedonske vlade

Zastava NATO danas je, uz intoniranje himne te alijanse, podignuta ispred zgrade vlade Makedonije, koja će se uskoro zvati Severna Makedonija.

Ceremoniji na platou ispred zgrade vlade prisustvovao je šef Kancelarije NATO u Skoplju Zoran Janković i predstavnici parlamenta, vlade, vojske Makedonije, diplomatskog kora, kao i vojni atašei i predstavnici verskih zajednica.

Nakon što je zastava NATO podignuta pored zastave Makedonije, makedonski premijer Zoran Zaev je rekao da je njegova zemlja uspela da se sa „sporednog balkanskog koloseka, na kojem je čekala decenijama, vrati na glavni autoput ka Evropi“.

„Zastava NATO, zajedno sa evropskom i našom zastavom odredjuje našu i budućnost naših pokolenja. To nije samo simbolika, to je realnost. To je nova stranica u našoj istoriji“, rekao je Zaev koji je govor završio rečima: „Da živi evropska Republika Severna Makedonija, da živi Evropa, da živi NATO, da žive gradjani!“.

Prema njegovim rečima, Makedonija, koja će „uskoro nositi geografski precizno ime Severna Makedonija“, ovih dana započinje sledeču kompleksnu etapu izgradnje države po evropskim standardima.

„Započinjemo eru izgradnje demokratskog društva ravnopravnih gradjana, koji streme da osvoje evropske vrednosti. Niko više nas neće blokirati spolja. Odlukama našeg i grčkog parlamenta pozivom članica NATO već učestvujemo u radu najmoćnijeg saveza na svetu“, rekao je makedonski premijer.

Kako je istakao, makedonski gradjani mogu da budu spokojni i potpuno sigurni da završavanjem ratifikacije u parlamentima svih saveznika, njihova zemlja, „koja će uskoro nositi geografski precizno ime Severna Makedonija, postaje 30. punopravna člnanica NATO sa pravom glasa“.

„Tim činom postajemo bezbedna zemlja, postajemo svoj na svom“, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev.

Sa pročelja zgrade vlade Makedonije u centru Skoplja juče je već uklonjen natpis „Vlada Republike Makedonije“ u okviru priprema za promenu imena države što je obaveza iz dogovora sa Grlčkom o rešavanju spora oko imena i uslov za NATO i evropsku integraciju zemlje.

Protokol o pristupanju Makedonije NATO ambasadori zemalja članica su potpisali 6. februara u Briselu, a prva zemlja koja ga je ratifikovala u svom parlamentu je Grčka, koja je to uradila u petak 8. februara čime su ispunjeni uslovi da Makedonija promeni ime.

Slovenija je najavila da će taj protokol ratifikovati sutra, a Albanija u četvrtak, a na obe sednice parlamenta prisustvovaće predsednik parlamenta Makedonije Talat Džaferi.

Makedonski nacionalni koordinator za NATO Stevo Pendarovski izjavio je da je Makedonija de fakto postala članica NATO kada su zemlje članice Alijanse potpisale pristupni protokol.

Severna Makedonija će punopravna članica NATO postati kada svih 29 zemalja Alijanse u svojim parlamentima ratifikuju protokol.

(Beta)