Ana Branbić: Volela bih da ljudi u Srbiji više investiraju u sebe, ne mora sve danas da se naplati

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je preduslov uspeha vera u sebe i da bi više volela da ljudi u Srbiji razmišljaju o tome kako da investiraju u sebe, jer „ne mora sve danas da se naplati“.

„Investirate nešto u sebe, naplatićete to pet, šest, sedam puta više u perspektivi, u budućnosti. Volela bih da odemo malo dalje od toga – ako me ti više platiš, ja ću više da radim, i da nekako pokažemo koliko možemo da radimo, koliko možemo brzo da napredujemo, koliko možemo da znamo, a onda će sve nekako doći samo po sebi“, rekla je Ana Brnabić u emisiji „Tada & sada“ na televiziji Aldžazira.

Premijerka je kazala da se „iz petnih žila“ trudi da što više visokoobrazovanih ljudi zadrži u Srbiji, kao i da pozove sve visokoobrazovane koji su otišli iz zemlje da se u nju vrate.

„Ti ljudi će na kraju krajeva stvoriti dodatnu vrednost za sve nas“, poručila je Ana Brnabić i dodala da joj se čini da iz Srbije trenutno mnogo više odlaze ljudi koji su niskokvalifikovani zbog čega u zemlji postoji ogroman problem – manjak vozača, varioca, viljuškara i drugih radnika.

Ona je kazala da u njenom kabinetu ima mnogo mladih ljudi i mnogo onih koji su se vratili iz inostranstva kako bi uradili nešto za svoju zemlju.

„U mom kabinetu prosek godina je 30 godina. Ja imam 43 i jedna sam od pet najstarijih u mom kabinetu. U kabinetu imam dosta ljudi koji su se vratili iz inostranstva jer su hteli da urade nešto za svoju zemlju“, rekla je Ana Branbić.

Govoreći o studijama u inostranstvu, premijerka je kazala da se dok je studirala u inostranstvu često pitala kako to da mladi u Srbiji ostaju da žive sa roditeljima.

„Pričali su mi, nema se para da se ode od roditelja i tako dalje. Teško mi je bilo (u inostranstvu) prvih nekoliko meseci i mislila sam da odustanem i da se vratim, jer mi je mnogo bilo lepše kući. Tu su bila moja porodica i prijatelji, bilo mi je lakše i finansijski. Ali nisam htela da odustanem, bilo me je sramota, pa sam izgurala. Treba pokušati“, rekla je Ana Brnabić.

Mladima u Srbiji je poručila da ako im se ne živi sa roditeljima mogu iznajmiti neki stan i pokušati, jer se „tako mnogo brže uči o životu“.

„Ako vam se ne živi sa roditeljima nadjite troje, četvoro prijatelja iznajmite neki stan. U Srbiji za 200, 300, 400, 500 evra možete iznajmiti stan. Meni je bila gužva u stanu. Ja kad sam se vraćala sa fakulteta, umorna, moj cimer je hteo tada da pravi žurku. Nije bilo naročito komforno, ali tako mnogo brže učite o životu“, ispričala je Ana Brnabić.

Prema njenim rečima, nije se mnogo toga promenilo u Srbiji od kada je ona postala predsednica Vlade i od kada je septembra 2016. godine osnovan Savet za inovacije i informacione tehnologije.

„Ono što se promenilo je to što smo mi nekako stavili reflektor na te ljude koji tu postoje, a koje niko nije video, recimo na jedan Nordeus… Imamo institut Biosens u Novom Sadu za digitalizaciju u poljoprivredi, koji je evropski prvak u digitalnoj poljoprivredi“, rekla je Ana Brnabić.

To su primeri, koji su po njenim rečima, postojali i pre nje. „Ali mi smo se nekako zavaravali da treba da investiramo samo u poljoprivredu, tradicionalne grane, nešto u energetiku, gradjevinu, pa nam projekti idu polako. Mi sada vidimo drugačiju perspektivu. Promenilo se i to da gradjani Srbije polako vide da Srbija to može“, kazala je Ana Brnabić.

Ona je kazala da veruje da Srbija u četvrtoj industrijskoj revoluciji može dostići nivo ili prestići zemlje za kojima zaostaje.

„Danas smo na početku četvrte industrijske revolucije i dobra stvar je što smo na početku. Dobro za Srbiju i zemlje u regionu je da prepoznamo da smo na početku, jer to nam daje ogromnu šansu da nadoknadimo ono što smo propustili u trećoj industrijskoj revoluciji i dostignemo nivo zemalja za kojima danas nažalost zaostajemo. Ja iskreno verujem da mi možemo i da ih prestignemo“, rekla je Ana Brnabić.

(Beta)