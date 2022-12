Cene parkiranja veće za 4 do 5 dinara po satu, skuplja naplata počinje od srede

BEOGRAD – Od sutra će cene parkiranja na području zonskog sistema biti veće za četiri do pet dinara po satu, a primenjivaće se od srede, 4. januara, jer se tokom novogodišnjih praznika neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada, saopšteno je danas iz Parking servisa.

Iz ovog preduzeća navode da će sat parkiranja u crvenoj zoni umesto 56 dinara koštati 60 dinara, u žutoj zoni 53 dinara, umesto dosadašnjih 48 dinara, u zelenoj zoni 45 dinara, a do sada je koštao 41 dinar.

Cena sata parkiranja u plavoj zoni je po novom cenovniku 35 dinara, do sada je bila 31, a višesatna karta će umesto 150 koštati 200 dinara, dok će za stanare zonskog područja mesečna povlašćena parking karta koštati 500 dinara, a za pravna lica sa sedištem u zonama ubuduće će koštati za pet do šest odsto više nego do sada.

Parkiranje na SMS parkiralištima „Vidin kapija“ i „Sava promenada“ nije poskupelo, pa sat vremena košta 50, odnosno 70 dinara, kao ni cena za polučasovno parkiranje u ljubičastoj zoni, koja ostaje 100 dinara.

Nije povećana ni cena dnevne parking karte u zonskom području, koja iznosi 1.870 dinara, kao ni van zonskog područja, čija cena i dalje ostaje 720 dinara.

Rok važenja popusta za dnevnu parking kartu za parkiranje u zonama produžen je sa osam na 20 dana, a u ovom roku korisnici mogu ostvariti popust od 50 odsto.

Beograd će i posle korekcije cena biti u istom nivou sa drugim gradovima u Srbiji, poput Niša ili Novog Sada koji, takođe, primenjuju zonski sistem parkiranja, navodi se u saopštenju i dodaje da je ovo prvo povećanje cena od 2009. godine.

(Tanjug)

