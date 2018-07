Fantomke i duge cevi ponovo pred srpskim kućama — šta je cilj

Do zuba naoružani pripadnici Kosovskih specijalnih snaga upali su danas u najveću srpsku enklavu u Kosovskom Pomoravlju, u selo Šilovo, i uhapsili pet Srba koje sumnjiče da su uključeni u „delatnosti protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosovo“. U kakve konkretno delatnosti — nije objašnjeno. Šta je pozadina akcije?

Srpska televizija Puls nezvanično saznaje da je Nenad Stojanović, inače pripadnik Vojske Srbije, uhapšen jer je navodno vršio pritisak na srpske pripadnike Kosovsko bezbednosnih snaga (KBS) da napuste tu službu. Podsećanja radi, KBS je u poslednjih nekoliko dana napustilo oko 40 pripadnika srpske nacionalnosti, a Priština je za to optužila — Beograd.

Iako su uhapšeni Srbi u međuvremenu pušteni, nameće se pitanje koliko je ovaj novi agresivni potez kosovskih Albanaca očekivan, a koliko opasan?

Politikolog i stručnjak iz oblasti bezbednosti dr Jelena Vukoičić za Sputnjik kaže da je ovako nešto bilo očekivano, ali da je to još jedan u nizu incidenta koji se dešavaju na Kosovu.

Ona podseća da je unazad nekoliko meseci ubijen najpoznatiji srpski političar sa Kosmeta Oliver Ivanović, da je uhapšen visoki državni službenik Vlade Srbije Marko Đurić, ali i da nema dana da u nekim, navodno, izolovanim incidentima, na neki način ne strada i neki Srbin. Prema njenim rečima, iz ovakvih postupaka Prištine u stvari se vidi njihova nemoć, ali i nagoveštaj da im u pregovorima sa Beogradom ne ide sve po planu. U tom kontekstu, smatra naša sagovornica, mora se posmatrati i hapšenje u Šilovu.

„Izlazak Srba iz Kosovskih bezbednosnih snaga Prištini je veoma teško pao i zabrinuo njihovu vladu, jer je poznato da im je potrebno deset odsto Srba u tim snagama da bi uopšte razmišljali o stvaranju takozvane Vojske Kosova, koja nijednim aktom nije ni predviđena. Zna se da bi im za njeno formiranje bila potrebna i četiri srpska glasa u parlamentu, a lista Srpska jasno je stavila do znanja da od toga nema ništa. Sva ova dešavanja, kao što su povlačenja priznanja Kosova, pat pozicija u kojoj se takozvana država Kosovo nalazi, ne idu u korak sa ciljevima Amerikanaca i Albanaca da stave tačku što pre na ovu priču i uguraju Kosovo u UN“, navodi naša sagovornica.

Ona napominje da su ovakvi pritisci i napadi na Srbe već viđena stvar na Kosovu, kojoj Albanci pribegavaju kad god su nemoćni.

„Kad god stvari ne funkcionišu na Kosovu onako kako to Albanci žele, stradaju prvo obični građani. Albanci ovakve akcije ne preduzimaju i ne rade sami, već u saglasnosti sa Amerikom. I najmanji incident se dogovara sa Amerikancima i to je matrica u njihovom ponašanju kojoj pribegavaju već decenijama. To je i odlika njihove nervoze, uvek kad gube, najlakše im je da se obračunaju sa Srbima“, navodi dr Vukoičić.

Prema njenim rečima, u današnjem incidentu ne sme da se zaboravi „detalj“ da je uhapšen i pripadnik Vojske Srbije.

„To je ozbiljan diplomatski incident. Međutim, problem je u tome što Beograd ovde nema za protivnike kosovske Albance, već Amerikance. Srbija, kada bi reagovala, protiv sebe ne bi imala ’silu‘ Hašima Tačija, već Amerike. Sve se dešava sa ciljem da se Srbija isprovocira da učini prvi korak u smeru koji za nas ne bi bio dobar, a posle koga bi Priština imala opravdanje za neku ozbiljnu akciju, posebno na severu Kosova“, smatra naša sagovornica.

Kosovska policija je u saopštenju za štampu potvrdila da je uhapšeno pet Srba. RTV Puls (TV Šilovo) javlja i da je u Gornjem Kuscu priveden i načelnik Kosovsko-pomoravskog okruga Radovan Stojković i direktor ogranka Nacionalne službe za zapošljavanje u sistemu Republike Srbije Jovan Denić, kao i Nenad Stojanović, po zanimanju auto-mehaničar zaposlen pri Vojsci Srbije. U Gornjem Kuscu donedavno je radilo pedesetak pripadnika KBS srpske nacionalnosti, od kojih su gotovo svi napustili posao, javila je ista RTV.

Policija nije iznela detalje da li je jutrošnja akcija povezana sa samim pitanjem KBS, odnosno aktuelnim napuštanjem srpskih pripadnika iz nje.

S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da su predstavnici EU već obavešteni o tome, ali da nije bilo nikakvog odgovora.

Prema njegovim rečima, napad je izvršen na brutalan način, po oprobanom scenariju albanskih ekstremista, potpuno suprotno svemu što je dogovoreno na poslednjem sastanku Vučića i Federike Mogerini, kada je jasno i nedvosmisleno dogovoreno da se ovakve stvari neće dešavati, a Albanci preuzeli obavezu da će se prema našim ljudima ophoditi sa poštovanjem, što je prisustvom garantovala i Mogerini.

(Sputnjik)