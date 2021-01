Meteorolozi upozorili na obilne snežne padavine, led, kišu – konačno sneg i u Beogradu

RHMZ upozorava na pojavu obilnih padavina sutra i prekosutra u Srbiji, povećanje snega i pojavu ledene kiše.

Obilnije padavine sutra se očekuju na jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji od 40 do 80 mm, a tokom dana u višim predelima će doći do povećanja visine snega oko 30 cm, ponegde i više, a u nižim predelima centralne, jugozapadne i južne Srbije oko 15 cm.

Istovremeno, u nižim predelima na jugu sneg će mestimično prelaziti u kišu koja ce se lediti pri tlu.

U ponedeljak se očekuje manje padavina, ali će doći do daljeg povećanja visine snega, u nižim predelima na jugu sneg će povremeno prelaziti u kišu koja ce se lediti pri tlu.

Prema prognozi za sutra, biće oblačno sa snegom, uz formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača.

Na krajnjem severu Vojvodine uglavnom suvo.

U drugom delu dana sneg ce na jugu zemlje ponegde prelaziti u kišu koja ce se lediti pri tlu. Više padavina se očekuje u centralnim, a obilne padavine u južnim krajevima Srbije i na Kosovu i Metohiji od 40 do 80 mm. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna od 0 do 3 stepna.

U Beogradu sutra oblačno sa snegom, uz formiranje na širem području grada i povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od -1 do 1 stepen.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 17. januara, u većini dana oblačno i hladno, povremeno sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, značajnije u višim predelima. U ponedeljak na jugu ponegde i sa kišom koja će se lediti pri tlu. Od utorka mestimično slab sneg. Samo se u petak očekuje umereno oblačno i suvo. Dnevna temperatura u padu i biće u granicama proseka ili malo ispod proseka.

(Tanjug)

