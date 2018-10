Obrazovani godišnje odnesu milijardu evra odlazeći iz Srbije

BEOGRAD – Iz naše zemlje se tokom godine iseli od 30.000 do 60.000 ljudi, od kojih je četvrtina s visokim obrazovanjem, piše „Politika“ u izdanju od srede i dodaje da se procenjuje da svršeni diplomac Srbiju košta po oko 100.000 evra.

List ističe da još niko nije precizno napravio procenu koliko se u Srbiji izdvaja za odgajanje i obrazovanje deteta od osnovne i srednje škole do diplome fakulteta, kao što je to u slučaju SAD i još nekim zemljama Zapada.

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Aleksandar Baupal, navodi list, iznosi svoju računicu da je samo za obrazovanje studenta do diplomiranja koji se školuje o trošku države, potrebno od 30.000 do 35.000 evra.

On kaže i da je realna pretpostavka ekonomiste i profesora Vladimira Grečića da porodica izdvaja za dete 30 odsto prihoda, što je u našem slučaju mesečna suma od 210 evra.

Kad se ovih 210 evra pomnoži s 12 meseci, a zatim s 25 godina (do završetka fakulteta), dolazi se do iznosa od oko 60.000 evra, koliko porodica ukupno uloži u svog najmlađeg člana, navodi list.

Ako se ovome dodaju izdvajanja države i lokalne samouprave, dolazimo do podatka da jedan svršeni diplomac u Srbiji košta oko 100.000 evra, piše „Politika“.

Amerikanci su izračunali da troškovi školovanja deteta do kraja studija mogu da dostignu i 200.000 dolara.

Kad se naš diplomirac odseli na Zapad, tada je bogata država dobila stručnjaka uz svoje minimalne troškove, dok je siromašna Srbija i u finansijskom i u kadrovskom minusu, navodi list.

Koliko je to ukupan, u novcu iskazan gubitak, teško je izračunati, ali ako se iz Srbije tokom godine iseli od 30.000 do 60.000 ljudi, od kojih je četvrtina visokoobrazovanih, to znači da godišnje samo na iseljavanju visokoobrazovanih gubi milijardu evra, piše „Politika“.

