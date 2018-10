Sutra malo svežije, ponegde kiša, u nedelju sneg na planinama

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti umereno oblačno i malo svežije, ponegde slaba, kratkotrajna kisa.

Vetar će biti slab, severnih pravaca. Najniža temperatura od 3 do 13 C, najvisa od 20 do 23 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti umereno oblačno i malo svežije, moguća slaba, kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab, severnih pravaca. Najniža temperatura oko 13 C, najvisa oko 20 C.

U narednih sedam dana, do 26. oktobra, biće umereno do pretežno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom.

Od nedelje na visokim planinama povremeno i sa snegom, samo se u utorak očekuje kratkotrajni prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura u postepenom padu.

(Tanjug)