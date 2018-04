Sutra oblačno i malo svežije, do 22 stepena

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i malo svežije, ponegde sa kišom uglavnom u centralnim i južnim krajevima.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

Jutarnja tempeartura će biti od 10 do 15, u južnom Banatu do 18, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.

U Beogradu će biti oblačno i vetrovito, a tokom dana moguća je kratkotrajna kiša. Duvaće umeren povremeno jak, južni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura će biti oko 17, najviša dnevna oko 22 stepena.

Do srede će biti promenljivo oblačno i svežije mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, koji će u utorak uglavnom na jugu i jugozapadu ponegde biti praćeni grmljavinom. Od četvrtka se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Do kraja nedelje će biti sunčano uz postepeni porast temperature.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 16. april 2018:

Biometeorološke prilike neće pogodovati amsmatičarima i osobama sa osetljivim nervnim sistemom, naročito u košavskom području. Od meteoropatskih reakcija moguće su neraspoloženje i glavobolja.

(Beta)