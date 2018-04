BEOGRAD – Zbog radova na tramvajskoj skretnici u Nemanjinoj ulici, u zoni Savskog trga, od subote 28. aprila od 01.00 sat do ponedeljka, 30. aprila do 3:30 časova, u tom periodu doći će do izmene režima rada tramvajskih linija 2, 3, 7, 9 i 12.

Tako će tramvaji na liniji 2 saobraćati sa oznakom 2L i to na relaciji Gospodarska mehana – Glavna železnička stanica – Pristanište – Dorćol – Vukov spomenik – Tašmajdan, saopštilo je GSP „Beograd“.

(Tanjug)