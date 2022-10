Abazović: CG može biti mesto spajanja

PODGORICA/VATIKAN – Premijer crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je danas, nakon susreta sa papom Franjom, da Crna Gora može biti mesto gde bi se desili sastanci velikih svetskih verskih lidera, koji u ovom trenutku moraju uložiti dodatni napor i odgovornost da promovišu ideju mira u svetu.

„Crna Gora može da bude mesto spajanja različitih mišljenja, kultura i tradicija, ali na način koji je u službi promocije univerzalnih vrednosti demokratije i dijaloga“, rekao je Abazović, prenela je Mina.

Nakon razgovora sa poglavarom Rimokatoličke crkve, Abazović je kazao da Crna Gora uživa veliko poštovanje u Vatikanu i u svetu, i da veruje da to svi prepoznaju.

“Posebno želim istaći zadovoljstvo činjenicom da je papa pozitivno reagovao na moj predlog da dođe u zvaničnu posetu Crnoj Gori, i da Crna Gora može igrati u ovom trenutku značajniju ulogu, a to je da bude mesto spajanja”, rekao je Abazović.

Papi Franji je, kaže, pokušao da objasni da Crna Gora, ako neku ulogu može da igra, to je ta uloga zemlje koja sve prihvata raširenih ruku, koja je spremna da pruži logističku podršku da se takvo nešto organizuje i da su svi, bez obzira na razlike među njima, dobrodošli da vode konstruktivan dijalog.

On je ocenio da bi to bilo nešto istorijsko za Crnu Goru, ali da zavisi od milion faktora i dodao da je Crne Gore da ponudi tu mogućnost, i da se na taj način šalje poruka da je Crna Gora most.

„Poruke koje su zajedničke jesu da smo na istoj misiji, da svako na svoj način mora doprinijeti miru“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, u teškim vremenima, svuda u svetu, želja je da što više država, a Crna Gora je sigurno jedna koja staje u taj red, promoviše univerzalne vrednosti, regionalnu saradnju, dobrosusedske odnose, multikulturalnost, spremnost da prihvati različite ljude.

„I sam papa je više puta naglasio potrebu da političke elite, naročito u delu sveta kojem pripada i Crna Gora, više rade na blagostanju unutar sopstvenih država, da nam mladi ljudi ne odlaze, da uradimo sve da ojačamo institucije, ojačamo pravdu“, rekao je Abazović.

(Tanjug)

