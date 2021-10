Abazović: Naravno da je izveštaj o događajima na CT tajan

PODGORICA – Potpredsednik vlade Dritan Abazović izjavio je danas da u Izveštaju, koji je sačinila Komisija vladinog Brioa za operativnu koordinaciju bezbednosnih službi, nije dovoljno potencirana uloga državnog tužilaštva u potencijalnom suzbijanju rizika za dešavanje na Cetinju 4. i 5. septembra.

“Siguran sam da će to biti glavni komentar nakon što se i zvanično izjasnimo, i verujem da će i Komisija to prihvatiti. Možda je to nešto što je promaklo, ali to je jako važna činjenica vezana za aktivnosti državnog tužilaštva u susret i tokom dešavanja na Cetinju”, kazao je Abazović.

On je rekao da je Izveštaj pročitao juče i da je taj dokument „naravno tajan“.

„Međutim, nisu tu neki segmenti da neko pravi konspiracije da su izrečene neke stvari koje već nisu manje ili više poznate javnosti”, rekao je Abazović novinarima, prenela je Mina.

Prema njegovim rečima, BOK treba da daje profesionalan pogled na sve, a kako će to neko kasnije želeti da iskoristi, nije pitanje za Biro.

“Verovatno će svako imati neki komentar, govorim iz političkog dela, ali to nije ambicija BOK-a”, kazao je Abazović i dodao da je ambicija Biroa da se ima kvalitetan i verodostojan izveštaj, koji će proslediti Savetu za nacionalnu bezbednost, koje ga nakon toga, kako je naveo, može proslediti vladi.

“Što se mene lično tiče, a to je konstatovano i u Izveštaju, postupci policije su bili profesionalni i efikasni. Uspeli smo da sačuvamo javni red, građanski mir, i nakon veoma stresne i bezbedonosno vrlo složene situacije nismo imali konflikt u produženom trajanju, nego je sve završeno toga dana”, naveo je Abazović.

Predsednik skupštinskog Odbora za bezbednost i odbranu Milan Knežević rekao je ranije danas da će tražiti da Izveštaj bude dostavljen tom odboru, kao i skidanje oznake tajnosti sa dog dokumenta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.