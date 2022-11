Abazović prvi premijer Crne Gore u Aušvicu

PODGORICA – Premijer crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović poručio je u Krakovu da su Jevreji u Crnoj Gori više nego dobrodošli.

„Lako je biti na pravoj strani, iako je strah nekada možda udoban. Prava strana je zaštita ljudskih prava i univerzalnih vrednosti, borba za mir i promovisanje svega što daje pravdu građanima“, istakao je Abazović tokom govora na večeri koju je organizovala Evropska jevrejska zajednica u Krakovu.

On je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, govorio nakon predsednice Evropskog parlamenta Roberte Macole i evropskog komesara za proširenje Olivera Varheljija.

Istakao je da ne prošlost nije moguće promeniti, već samo budućnost.

Životna je, kako je kazao, čast svakog lidera da služi svojoj zemlji, i to je i njegova čast.

„Ali to nije dovoljno. Čast je pružiti ruku drugima. Ponosan sam na to što su Jevreji u mojoj zemlji više nego dobrodošli. Ponosan sam na to što u Crnoj Gori ne živi antisemitizam i što ona nije doprinela ubijanjima u Drugom svetskom ratu. Mi smo tada pružali zaštitu Jevrejima. Crna Gora može biti pozitivan primer, pa i nekim mnogo razvijenijim zemljama“, naveo je Abazović.

Abazović je dodao da je jedna od njegovih prvih odluka kao premijera bila da dozvoli registraciju jevrejske zajednice.

„Način na koji doprinosimo svojoj državi i građanima je način na koji vidimo budućnost. Dužnost svakog lidera je da poseti Aušvic, i ja sam prvi put ovde.“, saopštio je Abazović.

Istakao je da je dužnost svakog donosioca odluka da učini mogućim da buduće generacije shvate šta se u Aušvicu dogodilo kako se to nikada više ne bi ponovilo.

„Rat i nasilje nisu nikada rešenje. Mir i pravo jesu. Imamo mnogo različitosti, ali imamo još više stvari koje nas vezuju. Hajde da promovišemo takve stvari. Na kraju dana mi smo samo ljudi, i ma sa koje pozicije treba da doprinosimo takvim vrednostima“, zaključio je Abazović.

Abazović je prethodno povodom 84. godine od pogroma Jevreja u nacističkoj Nemačkoj, prethodno položio venac ispred Zida smrti u Aušvicu.

(Tanjug)

