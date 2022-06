Abazović spreman da organizuje Samit OB u Crnoj Gori

OHRID/PODGGORICA – Protiv inicijative Otvoreni Balkan su oni političari koji žive u političkoj prošlosti i koji iz nekih sebičnih političkih i finansijskih razloga ne žele da omoguće ovom regionu da ide napred, izjavio je crnogorski premijer Dritan Abazović.

Abazović je to rekao sinoć u Ohridu posle radne večere uoči samita Otvoreni Balkan, kojem prisustvuje kao posmarač.

U intervjuu za podgoričku Adria tv., rekao je da je spreman da organizuje sastanak lidera inicijative Otvoreni Balkan u Crnoj Gori, iako ova država ima status posmatrača.

„Zašto da ne, to bi bilo jako lepo u ovoj ili sličnoj formi. Zašto bi to bilo loše da vidimo sve lidere da se diskutuje o nekoj temi to može biti kriza, zaštita životne sredine…to je stvar koja je formalne, a ne suštinske prirode. Crna Gora treba da ostvaruje dobru komunikaciju, da razume probleme sa kojima se suočavaju druge države, da pokušava da svoju poziciju izgradi na zdravim temeljima koji treba da našim građanima omoguće mnogo veću relaksiranost u kontekstu regionalneih odnosa i da želimo da promovišemu novu politiku“, rekao je Abazović.

Istakao je da je njegova glavna poruka da čitavom Zapadnom Balkanu treba jedan ribreding, to podrazumeva da sve ono što je do sada bio pesimizam treba da ostane iza nas, mi želimo da koračamo napred.

Sumirajući utiske jučerašnjih susreta, Abazović je kazao da su dominirale ekonomske i životne teme koje se tiču svih država i njenih građana povodom ne baš optimističnih prognoza krize koja narasta u Evropi i zime koja nas čeka.

„Naš je interes da imamo neki vid saradnje sa zemljama regiona ako se dese neki veći poremećaji na tržištu usled dešavanja i narastanja krize u Evropi. Preovladava veliki nivo razumevanja i solidarnosti, što nije baš bila karakteristika Zapadnog Balkana u prethodnom periodu“, rekao je Abazović.

Komentarišući protivljenje dijela političke javnosti u Crnoj Gori inicijativi Otvoreni Balkan, Abazović je kazao da „u Crnoj Gori, nažalost, kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, ima političara koji žive u političkoj prošlosti i koji, iz sebičnih političkih i finansijskih razloga, ne žele da omoguće ovom regionu da ode malo naprijed, pogledaju drugačije u odnosu na prošlost i pokušaju da usmere pažnju na ekonomiju, biznis, razvoj, stabilnost i pomirenje“.

Govoreći o stavovima čelnika i predstavnika DPS-a protiv Otvorenog Balkana, Abazović je kazao da su u pitanju oprečni stavovi „nekih članova koji su jako tvrdi u svojim izjavama i nekih članova koji su jako oprezni, što smatram pametnijim“.

„U svakom slučaju, Vlada Crne Gore nije tu da bi promovisala bilo kakav nacionalizam, niti da bi udovoljavala njihovim hirovima. Jedno je sigurno, a to je da ne možemo svoju politiku da baziramo na frustracijama određenih pojedinaca koji su sticajem okolnosti izgubili određene političke privilegije, niti da sebe guramo u bilo kakva neprijateljstva, naročito u kontekstu našeg evropskog puta koji je najperspektiviniji u odnosu na sve zemlje Zapadnog Balakana“, rekao je Abazović.

Abazović je poručio da „s obzirom da u Crnoj Gori postoje pojedinci koji prave dramu i neke dileme, ne zna da li inicijativa Zapadni Balkan može biti zapadnija nego što jeste“. ­

(Tanjug)

