Abazović: Ura će se voditi nacionalnim interesima Crne Gore

PODGORICA – Crnogorski premijer vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je danas da je on za to da predsednica Skupštine Danijela Đurović ostane na toj poziciji, a da je u medijima video da će da bi potencijalno Miodrag Lekić ili bivša ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović mogli da budu rešenje za novog mandatara.

„Imaju respekt. Ne vidim tu ništa loše. Ura će se voditi nacionalnim interesima Crne Gore. Da ne bude nekih dilema, mi ne ucenjujemo nikoga. Dogovarajte se, ima 77 poslanika van koalicije Crno na bijelo. Ako možemo postaviti stvari da oni tim interesima odgovaraju zašto da ne“, kazao je Abazović novinarima po izlasku iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Na pitanje da li veruje da će biti smenjena predsednica Skupštine Danijela Đurović (SNP), Abazović ističe da treba dati šansu dijalogu.

“Ako možemo da se pronađemo u nečemu što je dobro, to bi bilo dobro za državu. Drago mi je što smo potpisali sporazum. Ja sam za to da ona ostane. Može nešto da bude plod dogovora, ali ne može, i to treba da prihvate kolege iz Demokrata, da rušite nešto svaki čas sa DPS-om, a onda zvati na dijalog. Ono nije bilo rušenje vlade, nego rušenje borbe protiv kriminala”, naveo je Abazović, preneo je podgorički portal CdM.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.