Abramović: Priznanje iz moje zemlje duboko me dotaklo

NJUJORK – Jedna od najucajnijih umetnika današnjice Marina Abramović kojoj je u Njujorku, izaslanik presednika Srbije ambasador Marko Đurić uručio zlatnu medalju za zasluge, izjavila je da je priznanje koje je iz svoje zemlje dobila za ono što radi, duboko dotaklo.

Abramović je na prijemu koju je ambasada Srbije organizovala u njenu čast kao i povodom 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa, podsetila da njena umetnost nije materijalna i da upravo zbog toga umetnik mora da izvuče sve iz sebe.

Nisu to slike koje svi kada požele mogu da vide u muzeju ili galeriji iza završenog performansa mora da ostane utisak i sećanje koje će čovek uvek nositi sa sobom, rekla je Abramović i dodala da za njenu umetnost zasnivanu na emocijama ne bi trebalo da postoji neko posebno znanje teorije već da je važno da svaki čovek, bio on čistac ili presednik oseti tu energiju i emocije, da ima osećaj u stomaku.

Kao važno istakla je to što je njen performans “Umetnik je prisutan” u Muzeju moderne umetnosti (MoMA) privukao 850.000 posetilaca, više nego bilo koga drugog živog umetnika, a što je pokazao da je taj vid izražavanja važan i živ deo umetnosti i važan deo kulture.

Navela je i da uvek govori da je sve moguće i da svi mogu da uspeju, kada je ona uspela, a dolazi sa Balkana, gde je sve bilo teško u vreme kada je odrastala.

“Kritike su bile veoma loše, da sam ih slušala nikada ne bih izašla iz kuće … Nekako sam u srcu znala da sam u pravu, znala sam da je performans veoma težak, treba da budeš prisutan, da daš sve od sebe. Rano sam prepoznala da nije dovoljno dati 100 odsto sebe već 150 je prava stvar, a tih 50 odsto više stvara magiju između publike i umetnika”, rekla je Abramović i podsetila da je iza nje 50 godina karijere bez odustajanja.

„Svako ne za mene je novi pocetak”, rekla je Abramović i naglasila da nikada ne odustaje i da joj je to moto.

„Ako vidim zid ispred sebe ne stajem već idem dalje i rušim ih“, poručila je ona.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.