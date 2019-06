Ako izbije Treći svetski rat – ovo je 10 najbezbednijih država (video)

Poslednji oružani sukob u kom je učestvovao ceo svet završen je pre 74 godine, a pored miliona žrtava koje takav rat odnese, unazađuje se i svetska ekonomija i skoro sve države sveta bacaju se na kolena . Politički i vojni analitičari upozoravaju da se pitanje izbijanja Trećeg svetskog rata ne svodi na to „hoće li ga biti“, već „kada će biti?“, što je odraz pojačanog naoružavanja, porasta tenzija i terorizma, kao i popularizacije ekstremističkih politika širom sveta.

Međutim, ako do takvog sukoba i dođe, nije sve izgubljeno, a stručnjaci kažu da će u svetu ipak postojati „oaze mira“, prenosi Express.hr.

Ovo je top deset zemalja za koje se veruje da će biti najsigurnije u scenariju izbijanja Trećeg svetskog rata.

Tradicionalno neutralna Švajcarska

S planinskim terenom, dugom tradicijom neutralnosti, brojnim bunkerima i teško naoružanom vojskom, Šviajcarska se bez sumnje dokazala kao sigurno utočište tijekom krvave povijesti Europe. Sa Njemačkom, Francuskom i Italijom u okruženju, lokacijama za koje je vrlo verovatno da bi mogle postati mete nuklearnih bombi, Švajcarska je na neki način zaštićena od tih opasnih zona zahvaljujući planinama koje je okružuju. Švajcarci bi se lako mogli popeti u visoke planine dok nuklearke padaju oko njih, kaži stručnjaci.

Dovoljno izolovane da ih niko ne dira

Tuvalu, Novi Zeland, Island i Butan – sve četiri države spadaju u ovu kategoriju, ne zbog mogućnosti snažne obrane, već zbog svoje izolacije i nikakve strateške ili ekonomske važnosti za potencijalnog napadača. Od njih, samo Novi Zeland i Butan imaju vojsku od oko 9, odnosno 6 hiljada aktivnih vojnika. Iako je Novi Zeland razvijena zemlja, nije u sukobu ni sa jednom zemljom. Na Globalnom mirovnom indeksu Novi Zeland je četvrti. Njihova prednost su i čiste vode i plodno tlo, koje im omogućava da se za osnovne potrebe snađu bez drugih.

Čile uživa prirodnu zaštitu

Najnaprednija država po pitanjima ljudskog razvoja od svih drugih zemalja Latinske Amerike, Čile je takođe zaštićen gotovo neprobojnom barijerom – Andima na svom zapadu i okeanom na svom istoku. Osim toga, južna polulopta Zemlje ima kvalitetniji vazduh (manje gradova, populacije, industrije i vazdušne mase između severa i juga najčešće ostaju odvojene) i mnogo manje potencijalnih nuklearnih meta.

Danska ima adut

Verovatno je da će, ako izbije bilo kakav konflikt u Evropi, Danska biti ranjiva zbog svoje upletenosti u NATO, kao i blizine drugim velikim državama Evrope. Međutim, Danska ima jedan ključan adut u svom rukavu – a to je Grenland. On je udaljen i izolovan, baš poput Islanda, planinskog terena i politički neutralan. Budući da je to danska samoupravna teritorija, pretpostavka je da bi mnogo Danaca sklonište potražilo tamo.

Maltu je lako ignorisati

To šumovito mediteransko ostrvo kroz istoriju uspešno je odolevao brojnim pokušajima osvajanja – od krstaša do napada raznih carstva. Svaki potencijalni napadač dobro bi razmislio pre tako skupe i na kraju, bezizgledne invazije, a relativno mala veličina te države ne bi opravdala „upropašćavanje cele nuklearne rakete“, pa je velika verovatnoća da bi zaraćene sile uglavnom ignorisale Maltu.

Irska ne ratuje

Irska je prosperitetna i razvijena država, a ono što je najvažnije je činjenica da nije ni u kakvim vojnim vezama sa ijednom silom koja bi mogla da učestvuje u Trećem svetskom ratu. Irska teži političkoj nezavisnosti, nije NATO članica i ima dugu istoriju vojne neutralnosti. Prema irskom zakonu, Irska jedino ima pravo da interveniše u oružanom konfliktu ako to odobre Ujedinjene nacije.

Fidži je predaleko od svega

Fidži nalazi se u Pacifiku i udaljenost između njega i prvog kopna je ogromna. Tako izolovan, Fidži je siguran od potencijalne invazije. Na Fidžiju živi mali broj ljudi, a vlada je vojno neutralna.