Ako Milanović proguta ZDS zagospodariće političkom scenom

ZAGREB – Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da se politički sistem u Hrvatskoj raspada, da je zasluga predsednika Zorana Milanovića to što je pokazao da sistem ne funkcioniše i samo mu, kaže, treba da „proguta“ ustaški poklič „za dom spremni“ da bi postao „apsolutni šampion“ za sve od centra na desno.

Puhovski je gostujući na zagrebačkoj N1 tv. komentarisao sukob Milanović i ministra odbrane Marija Banožića, ocenivši da je „to doslovno bura u čaši vode“.

„U Europi se govori o Glazgovu, o kinesko-tajvanskom sporu, govori se o kovidu. Kod nas se govori o tome da je navodno izvršena agresija na BiH maltene s pet pripadnika počasne zaštitne jedinice, da je izvršen državni udar jer neko nekome nije dao da govori na regrutaciji vojnika“, kaže Puhovski za koga su to „naprosto vicevi“.

Ističući da ljudima na ulici to ništa ne znači, da je u pitanju „izmišljanje sukoba“, dok se pravi sukobi, koji postoji, ne pominju.

“To je sistem koji nije sistem, jer previše zavisi od funkcija ljudi na vrhu, a smisao sistema je da je svejedno ko je šef. To mi nemamo i to se sad raspada i Milanovićeva zasluga je ironično i realno govoreći što je pokazao da taj sistem ne može da funkcioniše“, rekao je Puhovski.

Precizirao je da se je ovde reč o svakodnevnom funkcionisanju sistema, kada se, kako je pojasniio, na dnevnom niovu dnevno odlučuje o vojsci, da li će neko voditi konferenciju ili svečanost u Požegi.

„To je nešto što funkcioniše samo pod pretpostavkom pristojnosti, a jednostavno je nepristojno pretpostaviti da bi nešto u Hrvatskoj funkcionisalo pod pretpostavkom pristojnosti”, rekao je Puhovski.

Poslednja događanja u odnosima na relaziji Milanović – Banožić, u šta je upleten i načelnik Glavnom štaba OSH Robert Hranj, Puhovski smatra da umesto da o tome govore stručnjaci pojavio se Milanović.

„Milanović je prvi put video da ima natpolovičnu podršku HDZ-ovih birača. On razara HDZ iznutra i gura ga na desno. On hoće da bude u igri, pronalazi teme i on je razvio kulturu nipodaštavanja, podcenjivanja ljudi oko sebe“, rekao je Puhovski.

Ističe da sve to izaziva jednu strašno lošu atmosferu, fundamentalno nedemokratsku, lažno aristokratsku.

Ocenjujući to lošim, Puhovski ukazuje da upravo Milanović to loše uspešno sprovodi sa, prema njegovom mišljenju, očito racionalnom osnovom da „zagospodari političkim prostorom do kraja“.

„Samo mu treba da proguta ‘za dom spremni’ i biće apsolutni šampion za sve od centra na desno u Hrvatskoj”, zaključio je Puhovski.

(Tanjug)

