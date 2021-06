Albanija: Maske više nisu obavezne da se nose napolju

TIRANA – U Albaniji od danas nije više obavezno nošenje maski napolju, dok će nastaviti da se nose u zatvorenom i na mestima gde nije moguće držati socijalnu distancu, odlučio je Odbor nadležan za uvođenje mera.

Takođe, skraćuje se vreme policijskog časa, koji sada traje od 23 do 6 ujutru, prenosi portal Egzit.

Odlučeno je i da od 15. juna bude dozvoljeno okupljanje do 15 umesto do 10 osoba, a od 1. jula planirano je da se policijski čas skrati još više, odnosno da bude od 24 do 6 ujutru, kao i da se sva sportska i kulturna dešavanja otvore za javnost do 30 odsto.

(Tanjug)

