Ambasada: OHR kočnica razvoja BiH, hitno gašenje

SARAJEVO – Ambasada Rusije u Sarajevu u šest tačaka saopštila je danas, povodom dolaska novoizabranog visokog predstavnika Kristijana Šmita, da je OHR kočnica razvojnog puta BiH i insistiraju na njegovom hitnom gašenju.

„To je taj slučaj kada su se prednosti odavno pretvorile u nepopravljive nedostatke. Stoga – mora biti zatvoren (OHR)“, ističe se u saopštenju Ambasade Rusije.

U prvoj tački iz Ambasade ističu da svi oni koji nameravaju da sarađuju s državljaninom Savezne Republike Nemačke Kristijanom Šmitom, koji, kako navode, „sebe naziva visokim predstavnikom, to čine na vlastitu odgovornost i rizik, jer on nema potreban mandat Saveta bezbjednosti UN“.

Ukazuju da se Rusija uvek protivila upotrebi tzv. „bonskih ovlaštenja“, jer, kako ističu, čak ni njihovo najšire tumačenje ne daje Valentinu Incku za pravo da se meša u aktivnosti zakonodavne vlasti.

„Štaviše, bezgranično tumačenje ‘bonskih ovlašćenja’ (tzv. ‘druge mere’, deo XI, stav 2, tačka c) dovodi do toga da Valentin Incko ima pravo da uzme kalašnjikov, ode u Banjaluku i strelja sve poslanike Narodne skupštine Republike Srpske. I prema njegovom tumačenju ‘bonskih ovlašćenja’, on će biti u pravu! Treba li BiH takav visoki predstavnik“, pitaju iz ruske ambasade.

Ističu da je odluku Narodne skupštine donelo je legalno izabrano demokratsko telo vlasti.

„Nema sumnje u njegovu legitimnost. Svojim voluntarizmom, Valentin Incko postavlja pitanje – čija je demokratija jača: njegova ili Narodne skupštine? Njegova ili Gradskog veća Mostara? Njegova ili skupštine Zeničko-dobojskog kantona? Za nas tu nema dileme“, ističe se u saopštenju.

Ako, kažu, određeni deo međunarodne zajednice u BiH želi poslati neki signal Sarajevu, oni bi to slobodno mogli – kao opcija – da urade preko izjave specijalnog predstavnika EU u BiH, kojoj se, po želji, ambasadori Upravnog odbora mogu pridružiti u svom ličnom svojstvu.

„Poslednja odluka Valentina Incka jasno je i uverljivo pokazala da je upravo Kancelarija visokog predstavnika glavni tvorac destabilizacije u BiH i to čini namerno. ?er svima je bilo jasno kakva će reakcija uslediti nakon ovog nepromišljenog koraka“, navod se u saopšenju i ističe da „štaviše, OHR podgreva situaciju ne samo u BiH, već i u celom regionu.

Najzad, u saoštenju se ističe da se, kako kažu, „ispostavlja se da naši partneri BiH smatraju nemarnim studentom koji ne uspeva da položi ‘ispite’ i reši se međunarodne supervizije. Više od četvrt stoljeća, suverena država koja je zauzimala poziciju nestalne članice Saveta bezbednosti UN-a mora ‘ponoviti godinu'“.

(Tanjug)

