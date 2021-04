Ambasador: Uskoro otvaranje predstavništva ruskog MO u SRB

MOSKVA – Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko najavio je da bi pitanje otvaranja predstavništa ruskog Ministarstva odbrane u Srbiji moglo da bude rešeno do kraja godine.

Ambasador je u intervjuu za „RIA Novosti“ istakao da Srbija, bez obzira na sve veći pritisak, ostaje privržena svim sporazumima o saradnji sa Rusijom u vojno-tehničkoj oblasti.

„Među njima je i otvaranje predstavništva ruskog Ministarstva odbrane u Beogradu. Sada je u toku završno usaglašavanje dokumenata i verujem da će do kraja godine sve biti rešeno“, rekao je Bocan-Harčenko.

Kako je precizirao, radi se o nekoliko stručnjaka koji će se baviti koordinacijom saradnje u vojno-tehničkoj oblasti, prenosi Sputnjik.

„Srbija neprekidno jača svoju odbrambenu sposobnost. To je njeno suvereno pravo. Shvatamo da je to neophodno imajući u vidu situaciju u regionu. Pri tome, Beograd se orijentiše na nas i to je dobro“, rekao je amabasador.

Bocan-Harčenko je prošle godine rekao da bi otvaranje predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji bio jedan u nizu koraka u razvoju odnosa dve zemlje i istakao da cilj predstavništva nije mešanje u unutrašnja vojna pitanja Srbije, već unapređenje vojno-tehnicke saradnje.

Premijer Rusije Mihail Mišustin odobrio je u oktobru prošle godine nacrt sporazuma Ministarstva odbrane Rusije između vlada Ruske Federacije i Srbije o osnivanju predstavništva Ministarstva odbrane Rusije pri Ministarstvu odbrane Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.