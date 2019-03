Američka ofanziva: „Bombardovati“ istinu na svakoj tački planete, prva akcija u martu

U istom danu kada je Predstavnički dom američkog Kongresa najavio da će pokrenuti istragu protiv Donalda Trampa u okviru širenja istrage povodom „ruskog mešanja u predsedničke izbore 2016. godine“, stigla je vest da će se američke „monitoring-misije“ uključivati u rad centara posebno u vreme izbornih kampanja u drugim državama.

Najavljeno je da će ta akcija da startuje već krajem ovog meseca u Ukrajini. Dakle, ono što spočitavaju drugome, Amerikanci sami sebi mogu da dozvole — samo zato što su sila.

Ali se SAD, izgleda, teško mire sa činjenicom da svi vide da je car go, a vidljivost je, pre svega, obezbedio „ruski informativni uticaj“. Zato je Vašington odlučio da mu parira globalnim sistemom u vidu mreže Nacionalnih centara za digitalna istraživanja po celom svetu, koja bi sarađivala sa lokalnim medijima i nevladinim organizacijama, pišu „Izvestija“.

List navodi da će prvo startovati tri pilot-projekta — u Gruziji, u jednoj od baltičkih država i na Balkanu.

Pored tih centara, tačnije pre njih, ove godine počeće da deluju pomenute specijalne posmatračke misije koje će imati ulogu tokom izbora u zemljama za koje su SAD zainteresovane. Vrlo brzo trebalo bi da se pokažu na delu. Već krajem marta učiniće to na predsedničkim izborima u Ukrajini, ali i tokom izbora za Evropski parlament.

Iduće godine će, kako navode Izvestija, „pratiti“ predsedničke izbore u Kazahstanu, Moldaviji, na Tajvanu i Šri Lanki, a pozabaviće se i parlamentarnim izborima u Venecueli, Gruziji, Litvaniji i Crnoj Gori.

Funkcionisanjem centara i misija dirigovaće se iz „štaba u Vašingtonu“, a u sve bi trebalo da budu uključene najveće IT kompanije, „Fejsbuk“, „Tviter“ i „Gugl“.

Da li je Vašingtonu, koji je izgubio pravo na jedinu istinu kojom je decenijama vladao svetom, samo preostalo da pokuša da demonizuje onu rusku koja se otela kontroli? Zar više stotina miliona američkih dolara do sada potrošenih na informativni rat protiv Rusije nije dalo rezultat, pa je potrebna nova globalna mreža koja će se tome suprotstaviti?

Analitičar Dragomir Anđelković podseća da su u modernom smislu upravo SAD izmislile „meku moć“ projektovanu na političke procese, instaliranje vlasti, rušenje vlasti… i dovele je do vrlo visokog nivoa, što je već viđeno u nizu zemalja. Američki propagandni mehanizam je vrlo razvijen i to, kako kaže za Sputnjik, njima nije problem.

„Njihov je problem činjenica da svoju priču zasnivaju na lažima i dvojnom moralu, propovedajući nešto što čitav svet vidi da je krajnji imperijalizam, a ne bilo kakva borba za demokratiju. U tim okolnostima Americi više nije problem to što nema sopstvene mehanizme da kaže šta je njena priča, već što joj niko ne veruje. Pogotovo što se vidi kolike su te laži kada postoji kontriranje s druge strane“, ukazuje Anđelković.

On napominje da je Rusija uložila mnogo manje sredstava i ima mnogo manje mehanizme, ali nastupa sa suverenističkih stanovišta koja su u interesu čitavog niza država i naroda. Zato, po oceni ovog analitičara, Rusija sa pet odsto uloženih resursa može da postigne mnogo više nego Amerika sa 100 posto.

„Otuda Amerikanci sada pokušavaju da razviju sistem koji ne treba da bude usmeren ka tome da oni nešto kažu, već da ućutkaju ruske medije koji zastupaju stavove suverenističkih opredeljenja. Ovo je pre stvaranje jednog mehanizma globalne cenzure i globalnog gušenja drugačijeg mišljenja nego razvijanja sopstvenog mehanizma za propagandu i ubeđivanja“, mišljenja je sagovornik Sputnjika.

Na pitanje da li to znači da „meka moć“ na tom, za SAD najvažnijem planu, antiruskom, nije dala rezultat, on kaže da ga je jedno vreme bilo. Kako je vreme prolazilo, svi su uviđali da postoji veliki raskorak između američkih imperijalnih dela i lepih demokratskih reči.

„Ta njihova priča je postala obesmišljena. Sada pokušavaju da uđu u novu fazu. Ne da oni nešto kažu već da probaju da ućutkaju Ruse“, smatra ovaj analitičar.

Kada u jednom trenutku prozivaju druge zbog navodnog mešanja u izbore, a ovamo najavljuju da će te njihove specijalne monitoring misije, kako se to fino kaže, nadgledati izbore u drugim zemljama, to je, kako je slikovito primetio, skakanje sebi u usta.

„To jeste zastupanje nečega što su dvojni standardi, ali to može da postigne kontraefekat samo ako ima neko da vam to kaže i ima mehanizme da to kaže. Zato će oni da probaju da ućutkaju drugu stranu, da spreče da se ti njihovi dvojni standardi, te njihove laži vide. Otuda mislim da sve što sada budu ulagali, zapravo će ulagati u način koji treba da bude usmeren ka onemogućavanju druge strane. Videćemo kako su to zamislili, ali meni to liči na finansiranje raznih mehanizama specijalnog rata, ne samo propagandnog“, ocenio je Anđelković.

Na pitanje kakve su im šanse na uspeh sa novom mrežom globalnog sistema za pariranje ruskom informativnom uticaju, on kaže da je to teško reći.

„Ako se primene totalitarne metode, videli smo to u Crnoj Gori, svašta može da se postigne i protivno volji naroda. Iako je u toj državi ogromna većina protiv NATO-a, Crna Gora je uvedena u NATO. Imali smo tu lažne državne udare, hapšenja, progone, jednu vrstu mekog totalitarizma. Ako Amerikanci sada idu ka tome, verovatno će nešto moći da postignu, ali je to potpuno negiranje svih demokratskih principa“, zaključio je sagovornik Sputnjika.

(Sputnjik)