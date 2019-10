Amerikanci se povlače, meštani ih gađaju krompirom (video)

Stanovnici Kamišlija, grada u Siriji u kojem uglavnom žive Kurdi, gađali su američke vojnike krompirom.

Kurdska novinska agencija je objavila snimak američkih oklopnih vozila koja su se kretala kroz Kamišli.

Syrian Kurds throw stones and potatoes at US soldiers who withdrew from Syria to Iraq pic.twitter.com/qiPaa94ssb

— MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) October 21, 2019