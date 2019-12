Amfilohije pozvao Đukanovića da odustane od sakona topuza

PODGORICA – Mitropolit crnogorsko-primorski ponovo je pozvao vernike i sve građane Crne Gore na mir, a, kako je naveo, druga Mila Đukanovića, predsednika Crne Gore, da odustane od „zakona topuza“.

U saopštenju MCP dostavljenom Tanjugu, mitropolit Amfilohije ističe da nisu uslišeni glasovi naroda, svetih i Božji, od predstavnika sadašnje države na čelu sa, kako je naveo, drugom Milom Đukanovićem“, a koji su protiv usvajanja predloženog zakona o slobodi veroispovesti.

Za mitropolita Đukanović je, kaže, „glavna ličnost svega što se danas događa u Crnoj Gori“.

„Zaboravio je, očevidno, onu reč Božju, reč Petra Drugog Lovćenskog Tajnovidca koja glasi: Kome zakon leži u topuzu tragovi mu smrde nečoveštvom. Drug Đukanović je nastavio politiku topuza koja je započeta 1941. godine, a nastavljena 1945. godine“, naveo je mitropolit.

On je pozvao sve Crnogorce, sve ljude koji žive u Crnoj Gori, bez obzira kakvoj oni ideologiji, patriji pripadali, na mir, na bratsku slogu, na ljubav, jer je to jedino što je, kako kaže, u ovom trenutku potrebno.

„A u isto vreme da pozovem druga Đukanovića da odustane od zakona topuza, od tog bezakonja koje bi danas trebalo da se izglasava u Skupštini Crne Gore. Jer, treba da ima u vidu da je upravo to razlog onoga što se danas, protivno mome blagoslovu, događa u Crnoj Gori. On je glavni uzročnik toga što se danas događa u Crnoj Gori. On, sa svojom politikom i ideologijom titoističko-boljševičkom, izazvao je pravedni gnjev naroda“, naveo je mitropolit.

Ovo je, naveo je, poziv „drugu Đukanoviću i svima koji su spremni da potpisuju to bezakonje da se makar u poslednjem trenutku otrezne, da odustanu od toga zločina, od toga dela koje izaziva prokletstvo nad Crnom Gorom, nad svima žiteljima Crne Gore“.

To je, ističe mitropolit, jedini normalni put, jer ovo što se danas događa u Crnoj Gori, događa se pred licem čitave Evrope.

(Tanjug)