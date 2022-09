Ankara: Grcka militarizuje ostrva, imamo pravo na samoodbranu

ANKARA – Ministar odbrane Turske Hulusi Akar optužio je Grčku da militarizuje ostrva u Egejskom moru koja bi po sporazumu trebalo da ostanu demilitarizovana i naveo da Turska ima pravo na samoodbranu.

„Ova situacija nam daje pravo na samoodbranu i dovodi u pitanje suverenitet ostrva. Kada mi ovo kažemo, Grci prave galamu od toga, kažu, ugrožavamo im suverenitet“, dodao je Akar, preneo je „Katimerini“.

Turski ministar je rekao da, iako Ankara ima „dobre namere“, neki grčki političari nastavljaju sa provokativnim akcijama i retorikom.

„Pribegavaju raznim sredstvima da oklevetaju Tursku. Ispadaju smešni neosnovanim klevetama koje nemaju utemeljenje u logici i pravdi. Dok ih uporno pozivamo na sastanak radi rešavanja problema, oni uporno izbegavaju dijalog. Lažu da je Turska ta koja izbegava dijalog. Stalno se žale na Tursku u NATO, EU i SAD za probleme koje možemo da rešimo između sebe. Oni pokušavaju da naše bilateralne probleme pretvore u probleme Turska-NATO, Turska-EU ili Turska-SAD“, poručio je Akar.

Akar ističe da Turska nije pretnja.

„Turska je snažan, pouzdan i efikasan saveznik. Naš cilj je da Egejsko more bude more mira i prijateljstva, u kojem će dominirati stabilnost i pravedna raspodela svog bogatstva. Ipak, dali smo odgovor na sve vrste nepravednih i nezakonitih pokušaja na terenu i za stolom, i to ćemo činiti i ubuduće“, kazao je Akar.

(Tanjug)

