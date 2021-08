AP: Cena Avganistanskog rata

VAŠINGTON – Sa trajanjem od skoro dve decenije, vojni angažman SAD u Avganistanu, koji se zvanično završava 11. septembra, najduži je američki rat.

Obični Amerikanci nemaju jasnu predstavu o tome, a i Kongres je u značajno manjoj meri imao kontrolu nad ovom operacijom nego što je to bio slučaj sa Vijetnamskim ratom.

Pošto se, međutim, američke žrtve u Avganistanu, u broju poginulih i ranjenih, mere desetinama hiljada, a najveći deo novca za finansiranje rata je uzajmljen, generacije Amerikanaca će u budućnosti biti opterećene troškovima njegove otplate, navodi u pregledu Avganistanskog rata koji je kroz brojke pripremila Linda Bajlms sa Harvard Kenedi Škole, u okviru projekta Troškovi rata koji je sproveo Univerzitet Braun.

Budući da su se SAD između 2003. i 2011. godine istovremeno borile u ratovima u Avganistanu i Iraku, a mnoge američke trupe su bile angažovane u oba rata, neke od navedenih brojki u ovom izveštaju odnose se na oba rata u periodu nakon 11. septembra 2001. godine.

U izveštaju se navodi da je 2.448 pripadnika američke vojske ubijeno u Avganistanu do aprila, kao i 3.846 pripadnika jedinica koje su SAD angažovale po ugovoru. Život su izgubila i 1.144 pripadnika snaga NATO drugih zemlja, ali i oko 66.000 avganistanskih vojnika i policijaca.

U istom periodu stradalo je 47.245 avganistanskih civila i 51.191 pripadnik talibana i drugih pobunjenika, kao i 72 novinara.

Što se tiče Kongresne kontrole nad ratom, podseća se da je 18. septembra Kongres dao odobrenje, ali da nije bilo glasanja kojim bi se objavio rat Avganistanu. Kongresmeni su samo 5 puta raspravljali o troškovima ovog rata, za razliku od Vijetnamskog rata, čije su troškove razmatrali 42 puta.

Navodi se da je procenjeni iznos direktnih ratnih troškova u Avganistanu i Iraku, koje su SAD finansirale kreditima, u periodu do 2020. godine bio 2.000 milijardi dolara, dok procena troškova, uključujući kamate, do 2050. godine ide do 6.500 milijardi dolara.

Iznos koji je Linda Bajlms objavila uzima u obzir da su se SAD obavezale da će platiti zdravstvenu zaštitu, invalidnine, sahrane i druge troškove za otprilike četiri miliona veterana avganistanskog i iračkog rata, što će preći sumu od 2.000 milijardi dolara.

Najveći deo tih tih troškova će doći na naplatu nakon 2048.

(Tanjug)

