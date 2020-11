Asteroid veličine Burdž Kalife kreće se velikom brzinom ka Zemlji (video)

Asteroid koji skoro odgovara veličini najviše zgrade na svetu, Burdž Kalife, kreće se velikom brzinom prema Zemlji i pored naše planete bi trebalo da prođe u nedelju, 29. novembra.

Ovaj gigant se neće dugo zadržavati u našoj blizini jer se, uprkos svojoj veličini, kreće brzinom od 90.000 kilometara na sat.

Poređenja radi, prosečna brzina metka iznosi oko 4.500 kilometara na sat, navodi RT.

Asteroid je veličine 823 metra, što je pet metara manje u odnosu na visinu Burdž Kalife u Dubaiju. On neće biti vidljiv većini na Zemlji, jer je udaljen od naše planete više od 4,3 miliona kilometara.

Asteroid the size of Burj Khalifa is heading towards Earth https://t.co/Y6BF5rfiej pic.twitter.com/09Zc2PvpQj

— RT (@RT_com) January 20, 2018