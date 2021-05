Babiš nije iznosio vrednosne sudove o izvinjenju Zemana

PRAG – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Pragu u četiri oka razgovrao sa premijerom Češke Andrejom Babišem i o izvinjenju predsednika Miloša Zemana Srbiji zbog bombardovanja 1999. godine, ali je rekao da Babiš tom prilikom nije iznosio svoje vrednosne sudove, već da mu je on rekao šta sve misli o tome.

„Samo smo pričali, rekao sam mu šta mislim o tome, a on me pitao kako je to ođeknulo u Srbiji i rekao sam mu da su ljudi u Srbiji oduševljeni i da je Zeman pokupio ne samo sve simpatije već i svu ljubav našeg naroda. Ne zato što je rekao ono što mi mislimo i volimo da čuejmo i ne zbog dodvoravanju naroda. Već zato što je pokazao hrabrost, jer to nije izgovarao u Srbiji već u Pragu, to mu je bio glavni motiv – pokazao je dovoljno hrabrosti da se suprostavi svima koji će da ga kritikuju, a znao je da će biti meta napada i utoliko je više porastao u našim očima. Pokazao je da vredi kao lider i da ga nisu slučajno dva puta birali Česi na predsedničkim izborima“, rekao je Vučić u izjavi za RTS

Zahvalio sam se još jednom predsedniku, ali i Babišu na iskrenim i prijateljskim odnosima.

Mogu da kažem da ćemo mi u narendom periodu pokušati ako budemo u mogućnosti, a verujem da hoćemo, da u smislu vakcina dodatno pomognemo našim češkim prijateljima“, naveo je Vučić u izjavi za RTS.

Na pitanje da prokomentariše to što je predsednik Češke Miloš Zeman sam inicirao povlačenje nezavisnosti Kosova, dok je sa druge strane premijer Babiš rekao da tu ne treba ništa menjati, Vučić je kazao da je tačno da je Babiš to rekao kada je bio pod pritiskom medija u Češkoj koji su želeli da čuju da li će se Češka zamerati Amerikancima.

„Ne mislim da je to (povlačenje priznanja) realno pitanje i ne mislim da to možemo da očekujemo. Ali, ja nisam očekivao ovakvu Zemanovu rekaciju i zato mu beskrajno hvala i ta reakcija mnogo toga menja, menja suštinski sve iz moralno političkog ugla koji nije nevežan. Zato mu beskrajno hvala“, kazao je Vučić.

Dodaje da ne misli da je stav Babiša po tom pitanju mnogo

različit, ali dodaje da je Babiš pragmatičan i racionalan i gleda svoje probleme., pa da ako već mora da se pobije sa nekim u zapadnom svetu, da to bude zbog njihovih problema, a ne baš zbog srpskih.

„I to je potpuno normalno i očekivano. Ova vest (Zemanovo izvinjenje) ođeknula je u celom svetu i Evropi i zato je važno da se ponosimo svojom pozicijom, koja nosi principe i kada kažemo da smo protiv promene granice, protiv smo ma gde da se dešava ta promena, i ma ko je otac ili majka promene garanica“, rekao je Vučić.

Kako je istakao mi ne biramo da li nam se neko svijda ili ne i za razliku od drugih, mi imamo principe i kada imate takav moralan pristup u međunarodnim odnosima možete da ocekujete ovakve divne poklone kakav smo mi ovde dobili u Češkoj“, rekao je Vučić.

On je ocenio da je Srbija počela da menja delimično sliku o sebi i da će to najbolje i radaiti ako naša ekonomija bude još brže napredovala.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.