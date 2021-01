Bajden: Demonstranti su “domaći teroristi”

VAŠINGTON – Budući američki predsednik Džo Bajden ocenio je da je napad u sredu na Kongres SAD u Vašingtonu predstavljao „jedan od najmračnijih dana u istoriji zemlje“.

Bajden je takođe osudio upad pristalica aktuelnog predsrdnika Donalda Trampa u zgradu parlamenta i rekao da oni predstavljaju „domaće teroriste“, prenosi Gardijan deo njegovog govora koji je održao u Vilmngotu, u državi Delaver.

„To nije bilo razmimoilaženje u mišljenju. To nije bio nered. To nije bio protest”, rekao je Bajden i dodao da je to doslovno bio “napad na tvrđavu slobode”.

„Ne zovite ih demonstrantima. Bili su razuzdana rulja, pobunjenici, domaći teroristi“, ocenio je Bajden i dodao da bi voleo da može da kaže da to nisu videli da dolazi, ali su bili svesni da će doći do tako nečeg.

Bajden, koji će 20. januara preuzeti vlast u SAD, rekao je i da je poslednje četiri godine na vlasti bio predsednik koji je “jasno pokazao prezir prema demokratiji, Ustavu, vladavini zakona” SAD.

„Tramp je od samog početka pokrenuo napad na institucije naše demokratije“, rekao je Bajden i dodao da postoji samo jedan razlog zašto nije došlo do još većeg krvoprolića, a to je što su demonstranti uglavnom bili belci.

“Policija ih nije napadala samo zbog toga što su to bili uglavnom belci. Šta bi bilo da su tamo bili demontranti iz pokreta ‘Black Lives Matter’, a ne ovi razbojnici? Sumnjam da bi policija bila tako tolerantna,” rekao je Bajden.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.